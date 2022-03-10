«Маски сброшены»: вице-спикер Совфеда призвал запретить Facebook в РФ

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев призвал запретить Facebook и Instagram в России после того, как эти соцсети разрешили своим пользователям призывать к насилию в отношении российских военных. По его мнению, эти платформы никогда не были нейтральными по отношению к РФ, пишет РИА Новости.

Маски сброшены. Указанные платформы никогда не были нейтральными, и это плохо само по себе, так как убивает саму идею свободных социальных сетей. Но нынешнее снятие ограничений безнравственно и преступно, — подчеркнул Косачев.

Meta временно сняла запрет на призывы к насилию в Facebook и Instagram из-за событий на Украине. Пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что призывы теперь разрешены против военных РФ, но непозволительны по отношению к гражданскому населению.

Впоследствии Роскомнадзор направил американской компании требование прояснить ситуацию с изменением политики Facebook и Instagram о снятии запрета на призывы к насилию, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в ходе пленарного заседания нижней палаты. По его словам, компании придётся подтвердить или опровергнуть информацию о разрешении оскорблений и призывов к насилию против Вооружённых сил РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Генпрокуратуру дать оценку решению Meta снять запрет на призывы к насилию. Он отметил, что тех, кто разрешил на своих платформах подобные призывы, нужно доставить в Россию и привлечь к ответственности.