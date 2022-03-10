Володин призвал Генпрокуратуру оценить разрешение Meta угрожать россиянам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Генпрокуратуру дать оценку решению Meta снять запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в своих социальных сетях Facebook и Instagram. Он также считает, что те, кто разрешил на своих платформах подобные призывы, должны быть доставлены в Россию и понести наказание, передаёт ТАСС.

Будет правильным дать поручение комитету по безопасности подготовить обращение генеральному прокурору и в Следственный комитет, а также незамедлительно принять меры прокурорского реагирования. Это информационная война. Это война, направленная конкретно против наших российских граждан с использованием американских платформ, действующих на территории нашей страны, — заявил Володин в ходе пленарного заседания.

Он подчеркнул, что тот, кто такие команды дал, должен понять, что его найдут, даже если он находится за пределами России, доставят в нашу страну, где суд вынесет ему «наказание по заслугам».

Накануне стало известно, что Meta из-за событий на Украине временно сняла запрет на призывы к насилию в своих социальных сетях Facebook и Instagram. Пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что призывы теперь разрешены против военных РФ, но непозволительны по отношению к гражданскому населению.