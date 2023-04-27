Группировка «Центр» за день поразила 130 целей противника Группировка «Центр» за день нанесла огневое поражение по 130 целям украинских войск

Фото: Министерство обороны РФ

Российская военная группа «Центр» в среду нанесла удары по 130 объектам украинских войск, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-центра группы, подполковника Александра Савчука. Он добавил, что средства ПВО российской группировки уничтожили пять украинских дронов типа «Фурия» и «Лелека-100».

За один день было поражено более 130 целей, примерно 100 из них — в районах концентрации личного состава и техники, а свыше 20 — в артиллерийских подразделениях противника, — уточнил офицер.

В Краснолиманском направлении разведывательными силами и средствами группировки «Центр» были обнаружены позиции 58-й мотострелковой бригады и ударной группы 95-й десантно-штурмовой бригады Украины. В результате атак штурмовой и армейской авиации противник понес потери личного состава и оборудования.

Ранее на видео попало уничтожение семи британских наемников в зоне проведения СВО. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ. Для ликвидации противника штурмовой отряд Центрального военного округа использовал гранаты и стрелковое оружие. Атака оказалась неожиданной для противника: штурмовики ползли по минному полю.