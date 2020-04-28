В России стали производить меньше гречки и ряда других круп. В тоже время почти в полтора раза выросло производство пшена. Эти продукты не только позитивно влияют на желудочно-кишечный тракт, но и оказывают благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему, говорят диетологи. Однако неправильное потребление каш может привести к проблемам со здоровьем. О плюсах и минусах круп в рационе NEWS.ru рассказали специалисты.

В период с января по март 2019 года в стране произвели 115 тысяч тонн гречки. За аналогичный период текущего года этого продукта было произведено на шесть тысяч тонн меньше. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru. Кроме того, упало производство крупы из пшеницы (на 4%), а также манной (на 3%) и овсяной (на 13%).

В то же время, в стране улучшились показатели по пшену. За первые три месяца года было произведено на 42% больше продукта, чем годом ранее.Также было зафиксировано увеличение производства перловой (на 16%), кукурузной (на 6%) и ячневой (на 3%) круп.

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Снижение производства гречки в период с января по март 2020 года не является существенным, считает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Однако более значительное изменение показателей можно заметить в статистике по пшену. Увеличение производства почти в полтора раза, по словам специалиста, связано с повышением урожая просо, из которого делается эта крупа.

В 2018 году был период низкого урожая. Это зерно перерабатывалось в 2019 году и тогда, соответственно, было произведено меньше пшена. В 2019 году урожай был более высокий. Поэтому в 2020 году мы видим такое изменение показателей производства. Кроме того, нужно понимать, что количество пшена, которое было произведено в этом году, соответствует потребностям рынка Александр Корбут вице-президент Российского зернового союза вице-президент Российского зернового союза

Крупы в каждый дом

Для поддержания стройной фигуры крупы стоит включать только в утренний рацион. Они содержат сложные углеводы, для усвоения которых требуется от 10 до 12 часов. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила диетолог Светлана Титова. Потребление каши в вечернее время может привести к набору веса, а также к проблемам со сном из-за того, что ночью организму придётся переваривать еду. Подобные ситуации приводят к перепадам настроения и депрессиям.

Anatoly Prososov/Russian Look

Некоторые люди для снижения веса прибегают к монодиетам с крупами. Однако достигнуть цели поможет только сбалансированный рацион, в котором присутствуют все группы продуктов, включая овощи, фрукты и мясо. Первое время человек, который питается только гречкой, действительно может худеть, отмечает специалист. Происходит это в результате отказа от ряда вредных и калорийных продуктов. Однако нужно помнить, что крупы содержат сложные углеводы, которые при дневном и вечернем потреблении не дают человеку сбросить вес.

Несбалансированные диеты с применением одних лишь круп приводят к недостатку витаминов в организме и как следствие выпадению волос, ломкости ногтей и различным высыпаниям на коже.

Тем не менее, крупы в рационе обязательно должны присутствовать. Многие боятся этих продуктов и думают, что от них набирают вес. Однако происходит всё как-раз наоборот. Когда вы не даёте организму сложные углеводы, он начинает требовать простые. Они содержатся в шоколадках и булочках. В конечном итоге человек сталкивается с маниакальным желанием съесть сладкое, которое не так-то просто преодолеть. Наладив питание и включив в рацион крупы, с этим состоянием можно справиться примерно за месяц Светлана Титова диетолог диетолог

Одной из наиболее полезных круп является овсяная. Она содержит большое количество микроэлементов и витаминов, которые оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов и кардиолог Андрей Кондрахин. Стоит отдавать предпочтение цельному, не обработанному зерну овса. Крупа, которая подверглась обработке паром, теряет половину питательных веществ, отмечает специалист.

Mario Hösel/imageBROKER.com/Global Look Press

Овсянка имеет свойство выводить экзогенный холестерин, который поступает в организм с продуктами питания. Кроме того, она является источником клетчатки, которая улучшает работу ЖКТ и способствует нормализации обменных процессов. Также овсянка обволакивает желудок и препятствует образованию язв.

Большим количеством микроэлементов обладает и гречка, отмечает Кондрахин. Она улучшает пищеварение, положительно влияет на сердечно-сосудистую и нервные ткани из-за низкого гликемического индекса – сахар поступает в организм постепенно.

Правильная работа ЖКТ важна для сердца и сосудов. Потому что шлаки в кишечнике влекут за собой появление недоокисленных продуктов обмена веществ. Они, в свою очередь, приводят к болезням различных систем организма. В том числе, сердечно-сосудистой Андрей Кондрахин член Российского научного медицинского общества терапевтов и кардиолог член Российского научного медицинского общества терапевтов и кардиолог

Пшенка, в свою очередь, содержит витамины группы PP и B. Она полезна не только для ЖКТ, а также для нервной ткани – в частности, нервных пучков сердца. Самой бесполезной крупой является манная, считает врач. Так как в ней в основном присутствуют одни углеводы.