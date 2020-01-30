https://static.news.ru/photo/26a77bfa-4369-11ea-98ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Среднемесячная температура февраля окажется ниже январской в большинстве регионов России, сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На европейской территории России среднемесячная температура в феврале ожидается ниже, чем в январе. В северной половине территории будет около нормы, а вот южнее — выше нормы. <...> На фоне января это заметно ниже будет, — отметил Вильфанд в комментарии ТАСС.

По словам синоптика, заметно похолодает в азиатской части страны, но в Якутии, Хабаровском крае и на Чукотке ожидается погода в пределах нормы.

Как писал NEWS.ru, январь 2020 года оказался аномально тёплым в Москве, Санкт-Петербурге и городах Центральной России. По мнению синоптиков, погода была по-настоящему весенней.