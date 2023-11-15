Генпрокуратура приструнила Wildberries: отменят ли платный возврат Генпрокуратура сообщила, что Wildberries изменил 20 правил в работе с клиентами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Маркетплейс Wildberries после проверки Генпрокуратуры изменил около 20 правил компании. Что поменяется для клиентов?

Какие правила Wildberries заставила поменять ГП

Генпрокуратура РФ сообщила, что Wildberries изменил порядка 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей.

Исключена обязанность покупателя по проверке качества товара при получении, а датой возврата продукции определен момент отказа от нее.

«Теперь срок доставки товара может быть продлен только по согласованию с потребителем, зафиксировано безусловное право гражданина отказаться от приобретенной продукции, в том числе технически сложных устройств, сокращен срок рассмотрения претензии о замене товара», — заявили в ГП.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Надзорный орган добавил, что Wildberries тестирует новый функционал программного обеспечения, позволяющий отменить заказ через личный кабинет.

Останется ли возврат товара платным

В Генпрокуратуре пояснили, что возможность компенсации расходов маркетплейсу по возврату товара надлежащего качества сохраняется лишь в отдельных случаях.

«К ним относятся низкая доля выкупа покупателем, значительные расстояния транспортировки, а также особенности товаров (крупногабаритные, хрупкие, не востребованные у населения, часто подменяемые недобросовестными клиентами в пунктах выдачи)», — заявил надзорный орган.

Представители Wildberries в комментарии РБК отметили, что в ходе обсуждений с Генпрокуратурой платная обратная доставка возвращенного товара была признана соответствующей закону о защите прав потребителей.

Почему Генпрокуратура начала проверки Wildberries

Надзорные мероприятия были организованы по указу генпрокурора России Игоря Краснова. Он поручил проверить компанию из-за введения комиссии за оплату товаров картами Visa и Mastercard и взимания с покупателей платы за возврат товаров. Этому предшествовало совещание представителей Генпрокуратуры, Wildberries и банков.

Почему Wildberries ввел комиссию для карт Visa и Mastercard

С 9 октября 2023 года Wildberries ввел комиссию в 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт платежных систем Visa и Mastercard. Директор по развитию финансовых и платежных сервисов компании Дмитрий Колесников пояснил, что доля является вознаграждением банку, осуществляющему обработку платежа, поскольку у маркетплейса нет возможности напрямую обрабатывать операции по ним.

«Детали по проведению операций с помощью остальных доступных способов оплаты приведены в оферте маркетплейса», — заявлял Колесников.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов, комментируя введение комиссии, отмечал, что в российском законодательстве нет положений, которые бы запрещали продавцу или маркетплейсу устанавливать разные цены в зависимости от способа безналичной оплаты. Он пояснил, что существуют следующие условия — компании обязаны использовать национальные платежные инструменты, и им запрещено давать потребителям скидку за оплату наличными.

13 октября в пресс-службе Wildberries сообщили NEWS.ru, что компания отменит комиссию для клиентов при оплате покупок картами Visa и Mastercard.

Сколько клиентов у Wildberries

Ежемесячная аудитория площадки — более 130 млн пользователей, которые ежедневно оформляют 4,5 млн заказов.

В России открыто более 116 тыс. пунктов выдачи заказов (ПВЗ), но компания прогнозирует их активный рост. По данным Wildberries, при таких цифрах сегодня на каждый ПВЗ в среднем приходится 38,8 заказа в день.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какая выручка у Wildberries

За 2022 год прибыль компании составила 10 112 566 000 рублей, а выручка — 317 212 888 000 рублей.

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