Wildberries раскрыла размер штрафа за срыв заказа через взломанный аккаунт Wildberries ввела штрафы до 100 тысяч рублей за срыв заказа с краденых аккаунтов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Wildberries решила установить предельный размер штрафа в 100 тысяч рублей за сорванные заказы, размещенные взломанными аккаунтами, рассказали NEWS.ru в пресс-службе компании. Уточняется, что эти изменения введут в ближайшее время.

Wildberries приняла решение установить максимальный порог штрафа в 100 тысяч рублей за невыполненные заказы товаров, размещенных третьими лицами в период несанкционированного доступа в личный кабинет продавца, — заявили в пресс-службе.

Служба информационной безопасности Wildberries ранее предупреждала об активизации мошенников и попытках злоумышленников получить доступ к личным кабинетам продавцов. Действия аферистов оперативно нейтрализуются, по каждой ситуации ведется отдельное внутреннее расследование.

Сейчас в индивидуальном порядке Wildberries будет применять новые правила для минимизации удержаний. Вплоть до полного перерасчета за прошлые периоды, если результаты внутреннего расследования ситуации подтвердят факт несанкционированного доступа третьих лиц в личный кабинет продавца.

Wildberries ведет планомерную работу по усилению защиты персональной информации партнеров и клиентов. Так, мы уже объявляли о решении запустить отправку продавцу уведомления о входе в личный кабинет и двухфакторную аутентификацию. Ее запуск требует внесения глобальных изменений в архитектуру платформы, — добавили в компании.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что подобные нововведения не происходят одномоментно. В компании отметили, что планируют вводить изменения таким образом, чтобы пользователи этого не почувствовали. Кроме того, не менее важно сохранить работоспособность системы, резюмировали в Wildberries.

Ранее представители Wildberries сообщили, что будет отменена комиссия для клиентов при оплате покупок картами Visa и Mastercard. Такое решение было принято после совещания представителей маркетплейса, Банка России и Роспотребнадзора. Также руководство Wildberries вернет дополнительно удержанные денежные средства всем клиентам платформы.