Wildberries отменит комиссию по картам Visa и Mastercard

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Wildberries отменит комиссию для клиентов при оплате покупок картами Visa и Mastercard, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании. Такое решение было принято после совещания представителей маркетплейса, Банка России и Росптребнадзора, которое состоялось 12 октября в Генеральной прокуратуре РФ. Также руководство Wildberries вернет дополнительно удержанные денежные средства всем клиентам платформы.

В ходе рабочей встречи стороны дополнительно обсудили систему работы с товаром ненадлежащего качества, а именно: плата за возврат таких товаров не взимается, при этом в случае отказа от товара надлежащего качества компания возвращает покупателю стоимость товара за исключением расходов на его обратную логистику.

Компания подчеркивает свою социальную ориентированность и приверженность принципам защиты прав потребителей, — заявили в пресс-службе маркетплейса.

О введении комиссии для пользователей Wildberries в размере 3% за покупку товаров с помощью карт Mastercard и Visa, которые были выпущены на территории России, стало известно 9 октября. Представители компании сообщили, что это было сделано из-за особенностей операционно-технологического процесса. После этого в Генпрокуратуре заявили о проверке деятельности маркетплейса. В случае нарушений прав граждан надзорное ведомство обещало принять исчерпывающие меры реагирования.

Комментируя сложившуюся ситуацию, замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин призвал пресечь злоупотребление маркетплейсами своим монопольным положением на рынке. Как подчеркнул депутат, действия Wildberries являются дискриминацией платежных систем и должны стать поводом для антимонопольного расследования. Делягин уточнил, что маркетплейс не имеет права вводить комиссию только в отношении двух расчетных систем.