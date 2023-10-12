В Генпрокуратуре подтвердили проверку Wildberries Генпрокуратура проверит деятельность Wildberries из-за новых комиссий

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил организовать проверку деятельности маркетплейса Wildberries после введения комиссии за оплату товаров картами Visa и Mastercard. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, проверка ведется с участием Банка России и Роспотребнадзора.

Особое внимание будет обращено на обоснованность действий указанной торговой площадки, соблюдение прав потребителей, недопущение применения незаконных схем с целью извлечения излишних коммерческих доходов, — сказано в заявлении ГП.

При выявлении фактов ущемления прав граждан будут приняты исчерпывающие меры реагирования, заявили в Генпрокуратуре. В настоящее время Wildberries взимает комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату заказов картами Visa и Mastercard, выпущенными в России.

Как ранее пояснили представители Wildberries, введение новой комиссии связано с особенностями операционно-технологического процесса. Маркетплейс не может обрабатывать такие платежные операции. Россиянам предложили воспользоваться альтернативными способами оплаты покупок: с помощью системы быстрых платежей, отечественной системой МИР или сервиса SberPay.