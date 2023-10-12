В Госдуме нашли способ наказать Wildberries за новую комиссию Депутат Делягин назвал «закон Бакальчук» мерой против монополизма Wildberries

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В России необходимо пресечь злоупотребление маркетплейсами своим монопольным положением на рынке и принять «закон Бакальчук», заявил в беседе с Lenta.ru замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Таким образом политик отреагировал на введение интернет-площадкой Wildberries комиссии при оплате клиентами покупок с помощью карт систем Visa и Mastercard.

Как подчеркнул депутат, действия Wildberries являются дискриминацией платежных систем и должны стать поводом для антимонопольного расследования. Делягин уточнил, что Wildberries не имеют права вводить комиссию только в отношении двух расчетных систем.

Они просто взяли и задрали цены под фиктивным предлогом. Это классический пример злоупотребления монопольным положением. Это еще раз подчеркивает категорическую необходимость принятия «закона Бакальчук», который поставит на место маркетплейсы. Этот закон примитивно исключит возможность злоупотребления монопольным положением, — высказал мнение парламентарий.

Законопроект об особом правовом регулировании в сфере маркетплейсов получил свое название из-за возникшей в марте этого года скандальной ситуации вокруг Wildberries, основательницей компании является Татьяна Бакальчук.

Руководство Wildberries ввело с 9 октября комиссию в размере 3% за оплату товаров картами Visa и Mastercard. В компании подчеркнули, что покупателей будут уведомлять о взимании комиссии в момент оформления заказа. Эти действия заинтересовали Генпрокуратуру, Банк России и Роспотребнадзор.