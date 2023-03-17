Стало известно, кого коснется законопроект о маркетплейсах Депутат ГД Гусев: законопроект о маркетплейсах коснется всех участников рынка

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Законопроект о маркетплейсах коснется всех участников рынка, сообщил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Парламентарий рассказал Lenta.ru, что изменения могут быть внесены в закон «О торговле» и закон «О рекламе». Кроме того, могут появиться поправки в Гражданском кодексе.

Что касается закона, об инициативе говорить пока рано, мы изучаем вопрос, который на данный момент касается множества людей, связанных с этой сферой. Готовятся поправки в закон «О торговле», закон «О рекламе», поправки в Гражданский кодекс, — пояснил Гусев.

По словам депутата, на данный момент члены Госдумы анализируют информацию по факту конфликта в Wildberries. Парламентарий отметил, что за столом переговоров встретились представители компании и сотрудники пунктов выдачи. По поводу сложившейся ситуации разрабатываются договоренности.

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» ранее сообщили о готовности внести законопроект о запрете одностороннего изменения договоров, которые есть у маркетплейсов, включая Wildberries. Гусев пригласил представителей компании на очную встречу. Меры были приняты после того, как ряд сотрудников пунктов выдачи устроили забастовку из-за новой системы штрафов.