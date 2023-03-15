В Госдуме хотят изменить законодательство после забастовок в Wildberries Депутат ГД Гусев анонсировал проект о поправках в законодательство после забастовок в Wildberries

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пункт выдачи Wildberries

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» готовятся внести законопроект о запрете одностороннего изменения договоров, которые есть у маркетплейсов, включая Wildberries, заявил в беседе с NEWS.ru первый замглавы комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев. Он пригласил представителей компании на очную встречу. Меры были приняты после того, как ряд сотрудников пунктов выдачи Wildberries устроил забастовку из-за новой системы штрафов.

Вчера представители пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries объявили, что могут выйти на забастовку в связи с изменившимися условиями договора с компанией. Мы к нам в Госдуму во фракцию «Справедливая Россия» и в Комитет по защите конкуренции пригласили сегодня компанию Wildberries. Компания, к сожалению, не пришла. <...>Мы готовим поправки в законопроект о запрете одностороннего изменения договоров, которые есть у компании Wildberries и других маркетплейсов, — сказал Гусев.

По его словам, сейчас юристы изучают, нарушило ли руководство Wildberries российский закон. Если да, Госдума направит официальное обращение в Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы, уточнил депутат. Кроме того, он отметил, что 21 марта пройдет отдельное совещание ФАС по Wildberries, на котором будет поднят вопрос о взаимоотношениях руководства компании с сотрудниками ПВЗ.

Эта ситуация касается миллионы жителей страны, которые пользуются услугами Wildberries, — подчеркнул Гусев.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что сотрудники Wildberries пригрозили устроить забастовку по всей стране из-за штрафов для владельцев пунктов выдачи, которых, как утверждалось, обязали возмещать полную стоимость брака. Сообщалось, что в офис компании пришли более 50 собственников ПВЗ, но к ним никто не вышел, а охранники сказали, что все сотрудники на удаленке.

Утром 15 марта сразу несколько пунктов выдачи Wildberries не открылись в Бурятии и Забайкальском крае. В Сети появились кадры из закрытых отделений. На дверях в некоторых пунктах выдачи висят объявления о том, что ПВЗ не заработают, пока сотрудникам не выплатят зарплату. По всем возникающим вопросам работники отделений рекомендуют обращаться к руководству Wildberries.