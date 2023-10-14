Генпрокуратура продолжит проверку Wildberries Генпрокуратура проверит законность взимания Wildberries платы за возврат товаров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральная прокуратура продолжит проверку законности взимания маркетплейсом Wildberries платы за возврат товаров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов ранее поручил проверить деятельность компании после введения комиссии за оплату товаров картами Visa и Mastercard.

Что касается взимаемой платы при возврате товара, организованная Генеральной прокуратурой проверка продолжается, — рассказали в Генпрокуратуре.

Ранее сообщалось, что Wildberries отменит комиссию для клиентов при оплате покупок картами Visa и Mastercard. Такое решение было принято после совещания представителей маркетплейса, Банка России и Роспотребнадзора, которое состоялось 12 октября в Генеральной прокуратуре РФ. Также руководство Wildberries вернет дополнительно удержанные денежные средства всем клиентам платформы. В прокуратуре отметили, что в ходе встречи с представителями компании было обращено внимание на необходимость неукоснительного соблюдения российского законодательства.

О введении комиссии для пользователей Wildberries в размере 3% за покупку товаров с помощью карт Mastercard и Visa, которые были выпущены на территории России, стало известно 9 октября. Как пояснили представители компании, это связано с особенностями операционно-технологического процесса. Маркетплейс не может обрабатывать такие платежные операции. Россиянам предложили воспользоваться альтернативными способами оплаты покупок: с помощью Системы быстрых платежей, отечественной системой «Мир» или сервиса SberPay.