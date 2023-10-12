Wildberries отреагировала на планы Генпрокуратуры проверить компанию Wildberries получила приглашение на рабочее совещание в Генпрокуратуру

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Wildberries получила приглашение на рабочее совещание в Генпрокуратуру России, сообщили представители маркетплейса в беседе с NEWS.ru, комментируя проверку в отношении компании, которую инициировал генпрокурор Игорь Краснов из-за введения новых комиссий. В Wildberries заявили, что работают в соответствии с российским законодательством.

Мы получили приглашение на рабочее совещание в Генпрокуратуру, которое посвящено вопросам оплаты покупок на платформе. Wildberries работает в соответствии с требованиями законодательства и неукоснительно его соблюдает, на сегодняшней встрече мы представим свою позицию, — рассказали в пресс-службе Wildberries.

О проверке деятельности популярного маркетплейса ранее сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры. Причиной этого стало введение комиссии 3% за покупку товаров с помощью карт Mastercard и Visa, которые были выпущены на территории России. В случае нарушений прав граждан надзорное ведомство обещало принять исчерпывающие меры реагирования.

О введении комиссии для пользователей Wildberries стало известно 9 октября. Представители компании сообщили, что это было сделано из-за особенностей операционно-технологического процесса.