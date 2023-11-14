В Wildberries опровергли слухи о смерти работника склада после драки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Информация о гибели сотрудника склада Wilberries, опубликованная в социальных сетях, не соответствует действительности, рассказали NEWS.ru в пресс-службе онлайн-ретейлера. По словам представителей компании, в настоящий момент пострадавший находится дома и восстанавливается от травм, полученных в ходе драки. По факту произошедшего проводится внутренняя проверка.

Слухи о гибели сотрудника склада Wildberries в подмосковном Коледино появились во вторник, 14 ноября. Утверждалось, что мужчину ударил по голове другой сотрудник, в результате чего тот скончался. В пресс-службе компании отмечают, что драка действительно произошла, однако в результате нее никто не погиб.

Информация о летальном исходе сотрудника склада Wildberries, публикуемая в ряде Telegram-каналов, не соответствует действительности. 13 ноября на складе Wildberries в Коледино произошла драка. Один из сотрудников пострадал. Ему была оперативно оказана медицинская помощь. В данный момент сотрудник выздоравливает и находится дома, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, сотрудники полиции пришли с внеплановой проверкой на склад Wildberries, расположенный в СЦ «Белая дача» в Подмосковье. Причина проверки не раскрывалась. Отмечается, что полицейские проверяли документы у сотрудников и официальные бумаги.