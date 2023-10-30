Полиция проводит проверку на складе Wildberries в Подмосковье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Подмосковье силовики пришли с внеплановой проверкой на склад Wildberries в СЦ «Белая дача», передает РИА Новости со ссылкой на источник. Причина проверки не называется.

В связи с проверкой полиции в течение дня возможны перебои в работе СЦ «Белая дача». Сегодня на складе Wildberries в СЦ «Белая дача» сотрудники полиции проводят проверку документов у сотрудников склада. В связи с этим на ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров, — сообщил источник.

По информации Telegram-канала Mash, силовики проверяют документы у сотрудников и официальные бумаги. Тем временем в работе СЦ возможны перебои — выгрузка и отгрузка товаров могут задерживаться. Представители компании заверили, что Wildberries оказывает содействие полиции и делает все необходимое, чтобы возобновить работу склада.

Мы знаем, как важна оперативность работы склада в высокий сезон. Просим наших партнеров и клиентов с пониманием отнестись к данной ситуации, — сказали в компании.

Ранее сообщалось, что рабочие склада Wildberries в подмосковной Электростали устроили массовую драку. В потасовке участвовало порядка 40 человек. Некоторые из них были вооружены ножами. Инцидент произошел утром 27 августа у железнодорожной станции Фрязево. Началось все с обычного словесного конфликта. После случившегося возбуждено дело о хулиганстве.