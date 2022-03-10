Генпрокуратура, ЕР и МВД объявили о закрытии своих аккаунтов в Instagram

Генпрокуратура удалила свой аккаунт в Instagram на фоне решения американской компании Meta временно снять запрет на призывы к насилию в своих социальных сетях к россиянам, российским военнослужащим и к руководителям РФ и Белоруссии. Партия «Единая Россия» и МВД РФ также объявили о закрытии своих аккаунтов в соцсети.

Аккаунт Генпрокуратуры России прекращает работу на площадке Instagram в связи с потворствованием размещению призывов к совершению насильственных действий (убийств) в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих, — говорится в сообщении.

В МВД также решили отказаться от Instagram по аналогичным причинам. Там добавили, что информацию о деятельности ведомства можно найти на её официальных площадках в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на Rutube и YouTube.

Партия «Единая Россия» приняла решение о приостановке использования Instagram и Facebook ввиду агрессивной и антироссийской политики компании Meta.

Ранее Meta из-за событий на Украине временно сняла запрет на призывы к насилию в своих социальных сетях Facebook и Instagram. Пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что призывы теперь разрешены против военных РФ, но непозволительны по отношению к гражданскому населению.

В связи с этим Генеральная прокуратура РФ направила в суд заявление о признании компании Meta экстремистской организацией и потребовала запретить её деятельность в России. В ведомстве подчеркнули, что в решении снять запрет на призывы к насилию в соцсетях Facebook и Instagram усматриваются признаки ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма) и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия).