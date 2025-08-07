Генерал раскрыл хитрую тактику ВСУ при попытке атаковать Крымский мост

Вооруженные силы Украины пытались атаковать Крымский мост с применением безэкипажных катеров, которые впоследствии были уничтожены ВС России, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов. По его словам, целью атаки является распространение паники и недоверия к правительству России.

ВСУ обязательно будут пытаться нанести удар по Крымскому мосту и в будущем. Недавно были уничтожены несколько безэкипажных катеров, поэтому сегодня можно было ожидать не только ракеты и БПЛА, но и катера, которые могли бы зайти со стороны международных вод Черного моря, чтобы внести суматоху, недоверие к правительству, к ВС России. В ближайшие неделю-две это будет повторяться, как только у ВСУ появится возможность собрать ту или иную группировку, — сказал Попов.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать Крым с применением не менее девяти ракет Storm Shadow. По его данным, все они сбиты средствами российской противовоздушной обороны. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.