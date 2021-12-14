ГД приняла закон, «обнуляющий» сроки губернаторов

Госдума приняла закон о региональной власти. Он позволяет губернаторам избираться более чем на два срока подряд и запрещает главам регионов именоваться «президентами». Кроме того, вводится единый срок полномочий для губернатора и региональных парламентов — пять лет. Также региональные парламенты получают возможность работать дистанционно, говорится на сайте ГД.

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 14 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении новый базовый закон об организации власти в субъектах Российской Федерации. Документом закрепляется, что федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления «в их совокупности входят в единую систему публичной власти», а их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент РФ, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в новом законе закрепляются нормы, которые позволят повысить качество парламентского контроля на региональном уровне.

Главными нововведениями стали возможность главы субъекта РФ избираться на пять лет. До этого срок полномочий определяется регионом, но не больше этого срока. А также снятие запрета на пребывание в этой должности в течение более двух сроков подряд.

При этом отныне главам регионов запрещается именоваться «президентами». Сейчас так именуется глава Татарстана — Рустам Минниханов.

Также согласно законопроекту, глава региона может быть снят с должности президентом РФ в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием. Закрепляется, что президент РФ может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.

Ранее Конституционный комитет Совета Федерации одобрил данный законопроект. После принятия ГД его 15 декабря рассмотрят в Совфеде.

Второе чтение законопроекта прошло в Госдуме 9 декабря. Внесёнными поправками уточнялось, что глава региона получает право вынести предупреждение, сделать выговор или досрочно прекратить полномочия глав муниципальных образований по аналогии с полномочиями президента РФ в отношении высших должностных лиц субъектов РФ.