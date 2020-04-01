https://static.news.ru/photo/6f955b48-7415-11ea-b2e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Российские парламентарии приняли в окончательном чтении закон, который даёт кабмину право полномочиями утверждать требования к форме и содержанию годовых отчетов о выполнении программ стратегии развития госкорпораций. Проект закона был предложен правительством.

Документ является частью исполнения пункта дорожной карты по повышению эффективности использования средств, предоставляемых из федерального бюджета государственным корпорациям. Он был утверждён 25 декабря 2017 года.

Речь идёт о компаниях «Росатом», «ВЭБ.РФ», «Фонд содействия реформированию ЖКХ», «Ростех», «Росавтодор» и «Роскосмос».

Новый закон также уточняет полномочия органов госкорпораций, в том числе в части системы выплаты зарплат сотрудникам. Он предусматривает зависимость их гонорара от достижения ключевых показателей эффективности деятельности госкорпорации.

Состав годовых отчетов госкорпораций при этом расширяется. В них уточняется содержание стратегий их развития. Этот пункт касается и мероприятий, для которых госкомпании используют бюджетные субсидии.

Закон также устанавливает особенности деятельности акционерных обществ в 2020 году. Он предусматривает, что совет директоров Центробанка может установить сроки раскрытия кредитными и некредитными финансовыми организациями информации в форме отчета эмитента, бухгалтерской отчетности эмитента, списков аффилированных лиц, а также другой информации, превышающие сроки раскрытия, установленные актами ЦБ.

При этом вступление в силу нормы законодательства в части полномочий совета директоров (наблюдательного совета) публичного общества по формированию комитета по аудиту и внутреннему аудиту переносится с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года.

Как писал NEWS.ru, ранее Госдума ввела штрафы за незаконную перепланировку квартир для юрлиц.