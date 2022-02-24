ФСБ: украинские военные обстреляли погранпункт в Курской области

Российский пограничный пункт в Курской области попал под обстрел украинских военных, пострадавших нет, передаёт «Интерфакс», ссылаясь на ФСБ. Огневую точку подавили ответными действиями, пострадавших среди российских пограничников нет. О потерях со стороны украинских военных не сообщается.

Около 9:40 со стороны Украины произведён обстрел пункта пропуска Тёткино Пограничного управления ФСБ России по Курской области. Пострадавших нет, — заявили в Центре общественных связей ФСБ.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что выпущенные с Украины снаряды разрушили жилые дома в регионе. Он напомнил, что область граничит с другим государством. Более точное место разрушений не уточняется.

Позже региональное МЧС опровергло эту информацию. Разрушения, по данным ведомства, вызвано не обстрелами.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

В свою очередь Европейский союз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины. Отмечается, что сегодня лидеры стран ЕС обсудят кризис вокруг Украины и введение ограничительных мер в отношении России. По заявлению представителей ЕС, Россия понесёт существенные последствия за свои действия.