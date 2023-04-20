«Этих денег не стоит»: эксперт о целесообразности покупки «Москвича» Автоэксперт Зенкевич посчитал завышенной цену на возрожденный «Москвич 3»

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Автомобиль «Москвич 3» не стоит тех денег, которые за него просят, заявил NEWS.ru ведущий авторубрики «Утро России» Иван Зенкевич. Он посоветовал покупать европейские машины, даже с пробегом. Так, например, по его словам, новый Volkswagen Polo стоит 2,5 млн рублей.

«Москвич 3» этих денег не стоит, но в России теперь выпускают одну машину, все остальное не считается. Нашему правительству виднее, тем более любой завод — это хорошо, а новый автомобиль — еще лучше, — сообщил эксперт.

Он добавил, что авторынок сейчас не очень большой даже с учетом китайских производителей.

Я бы посоветовал бэушные европейские машины, чем новые китайские, — резюмировал он.

Ранее гендиректор «Москвича» Дмитрий Пронин рассказал, что автомобили возрожденного отечественного бренда стоят значительно ниже конкурентов, но будущий рост цен неизбежен из-за меняющейся ситуации на рынке. Пронин также не исключал, что «Москвичи» включат в программу льготного автокредитования, что позволит снизить их стоимость для покупателей.

Он рассказал, что стоимость «Москвич 3» начинается от 1,97 млн рублей за версию с механической трансмиссией и с 2,035 млн рублей — за автоматическую версию. Электромобиль «Москвич 3е» доступен по цене 3,5 млн рублей.