Эксперт сообщила, почему нефтяные загрязнения в Норильске не исчезнут сами

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Загрязнения дизельным топливом в Норильске не смогут исчезнуть самостоятельно. Этому процессу низкие температуры в арктической зоне, многолетняя мерзлота и торфяные грунты, объяснила во время разговора с журналистами старший научный сотрудник географического факультета МГУ Татьяна Пузанова.

Она отметила, что при солнечной и жаркой погоде загрязнители разлагаются очень хорошо. Однако при наличии мерзлоты они просто ползут по поверхности, из-за чего возникают очень сильные перетоки. По словам Пузановой, разложения не происходит из-за минимальной биологической активности.

Есть ещё торфяные болота, а торф как губка впитывает в себя огромное количество загрязнителей. На самом деле, они могут сохраняться в ландшафтах бесконечное количество времени, — цитирует эксперта РИА Новости.

Также Пузанова подчеркнула, что от нефтяных болот можно избавиться с помощью выжигания топлива. Однако этот способ опять же приведёт к ущербу.

В Норильске на территории ТЭЦ-3 произошёл пожар. Разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. По неустановленной причине разгерметизировался один из резервуаров с горюче-смазочными материалами, которые вылились на технологическую дорогу. После этого загорелся автомобиль, который по ней проехал.

Как ранее писалNEWS.ru, на месте ЧС на ТЭЦ в Норильске собрано уже более 23 тысяч тонн грунта, загрязнённого дизельным топливом, которое вылилось из цистерны. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.