Эксперт объяснил, почему решили делать самолет Ил-212, а не Ил-112 Эксперт Гусаров: проект Ил-112 переработали в Ил-212 из-за нужд Минобороны РФ

Фото: uacrussia.ru

Ил-112

Проект российского турбовинтового военно-транспортного самолета Ил-112 был переработан в Ил-212, поскольку он не отвечал требованиям Министерства обороны России, рассказал NEWS.ru эксперт по авиационной отрасли главный редактор портала Avia.ru Network Роман Гусаров. По его словам, ведомству нужен был самолет с намного большей грузоподъемностью.

В принципе Ил-112 был хорошим самолетом с грузоподъемностью пять тонн. Но после начала СВО задачи Министерства обороны РФ подверглись корректировке. <...> И стало понятно, что грузоподъемности пять тонн для Минобороны мало. Нужен самолет с грузоподъемностью примерно 10–12 тонн, — сказал Гусаров.

Эксперт объяснил, что, хотя у Ил-112 и был достаточно большой объем фюзеляжа, он не мог перевозить тяжелую технику, такую как БТР. Это был небольшой самолет с двумя двигателями, он мог перевозить только внедорожники или легкую бронированную технику.

При этом Гусаров обратил внимание, что подобные корректировки наблюдаются не только в авиации. Они также происходят в производстве и проектировке наземной бронированной техники и ударных систем.

Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России разрабатывают новый легкий военно-транспортный самолет Ил-212, который придет на смену устаревшим Ан-26 и Ан-72. Министр добавил, что опытный образец воздушного судна появится к концу 2026 года.