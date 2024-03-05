Шойгу раскрыл сроки появления нового самолета для армии Ил-212 Шойгу заявил о создании образца нового самолета Ил-212 к концу 2026 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ан-26

В России разрабатывают новый легкий военно-транспортный самолет Ил-212, который придет на смену устаревшим Ан-26 и Ан-72, сообщил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу во время селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, опытный образец воздушного судна появится к концу 2026 года.

Эти машины (Ил-212. — NEWS.ru) придут на смену устаревающему парку Ан-26 и Ан-72. Новый транспортный самолет будут отличать повышенные грузоподъемность и дальность полета, простота заправки и обслуживания, — сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что новый Ил-212 сможет приземляться на грунтовых необорудованных взлетно-посадочных полосах. Кроме этого, самолет можно будет эксплуатировать в условиях арктических широт. Как отметил Шойгу, сотрудники Объединенной авиастроительной корпорации уже занимаются разработкой технического проекта воздушного судна.

Ранее сообщалось, что в РФ разрабатывают вездеход-амфибию «Тритон» для преодоления водных преград и создания плацдармов в зоне специальной военной операции. В настоящий момент идет сборка опытного образца. Испытания вездехода планируется начать в мае — июле 2024 года.