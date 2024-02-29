Российская армия пополнится вездеходом-амфибией В России разработают вездеход-амфибию «Тритон» для преодоления водных преград

Фото: Anvar Galeev/Russian Look/Global Look Press

В России разрабатывают вездеход-амфибия «Тритон» для преодоления водных преград и создания плацдармов в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости генеральный директор предприятия разработчика «Тритона» ООО «Арго» Константин Багдасаров. В настоящее время ведется сборка опытного образца этого транспортного средства, уточнил он. Испытания техники должны начаться в мае-июле текущего года.

Вездеход-амфибия имеет свою нишу и в войсках, и в МЧС, и в гражданской сфере, одно из самых перспективных направлений применения «Тритона» сегодня — форсирование водных преград с последующим созданием плацдармов в зоне СВО, — пояснил он.

По его словам, одним из преимуществ «Тритона» является расположение двигателя, позволяющее амфибии входить в воду с невысокого обрыва, не теряя при этом плавучести. Грузоподъемность вездехода на воде составляет 1,5 тонны, на грунтах — одна тонна.

Багдасаров отметил, что противнику будет тяжело такое количество маленьких целей, как «Тритон», поскольку личный состав будет разгружен, а в конструкции машины предусмотрены передние и задние трюмные отсеки для дополнительной загрузки боекомплекта и вооружения.

Ранее стало известно, что российская компания «Ступор» представила одноименный комплекс обнаружения и борьбы с беспилотниками. В числе преимуществ создатели выделяют наличие искусственного интеллекта и способность работать на разном оборудовании, что повышает его эффективность.