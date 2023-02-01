Две деревни вместе с жителями «стерли с лица земли» в Тюменской области Две деревни вместе с жителями упразднили в Тюменской области

Фото: пресс-служба депутата Тюменской областной Думы Казанцевой Тамары Николаевны

В Уватском районе Тюменской области упразднили деревни Герасимовка и Нефёдова, в которых проживает пять семей, заявила NEWS.ru руководитель фракции КПРФ в Тюменской областной думе Тамара Казанцева. Оба населенных пункта перестали существовать с 26 декабря 2022 года с момента выхода закона «Об упразднении некоторых населенных пунктов Уватского района». Житель Герасимовки Антон Гамецкий рассказал Казанцевой, что в обоих деревнях есть жилые дома, солнечные батареи и дизель-генераторы. Постояльцы занимаются садоводством, охотой и рыбалкой, работают на предприятии «Кедровое».

Фото: пресс-служба депутата Тюменской областной Думы Казанцевой Тамары Николаевны

Законопроект о ликвидации деревень в областную думы был внесен представительным органом Уватского района. В пояснительной записке сообщается, что оснований для сохранения деревень нет, поскольку деревни не связаны дорогой ни с одним из населенных пунктов, в них отсутствует социальная, транспортная и коммунальная инфраструктура. Земельные участки, согласно пояснению, на территориях деревень в собственность гражданам не предоставлялись, — пояснила Казанцева.

Депутат направила запрос на имя прокурора Тюменской области Владислава Московских с просьбой провести проверку по указанным в обращении фактам (есть в распоряжении NEWS.ru), но на момент публикации материала ответа от ведомства не последовало.

Фото: пресс-служба депутата Тюменской областной Думы Казанцевой Тамары Николаевны

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