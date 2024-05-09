«Дуэль» Кадырова, зачистки и опыт СВО: как прошел турнир спецназа в Чечне

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На базе расположенного в Чечне Российского университета спецназа (РУС) имени В. В. Путина состоялись соревнования по тактической стрельбе. В турнире приняли участие команды, представляющие силовые ведомства разных регионов. Как стрелять лежа на боку из-под колеса машины, как правильно выйти из-за угла на зачистке панельной многоэтажки, чтобы не попасть под пулю, учитывают ли организаторы состязаний опыт СВО — в репортаже NEWS.ru.

Как прошли соревнования спецназа близ Гудермеса

Всероссийские открытые соревнования по тактической стрельбе «Свои люди» прошли на базе Российского университета спецназа имени В. В. Путина, расположенного рядом с городом Гудермесом. В состязаниях приняли участие команды от подразделений силовых ведомств Чеченской Республики и других регионов России.

По словам организаторов турнира, «Свои люди» имеют статус открытого состязания. В них могут попробовать свои силы не только силовики, но и гражданские спортсмены-стрелки, имеющие соответствующий уровень подготовки. Соревновательная программа турнира частично перекликается с упражнениями из практической стрельбы — динамично развивающейся в России спортивно-прикладной дисциплины. Однако состязания максимально приближены к сценарию реального боя и напоминают обычные военные учения.

Старший инструктор РУС Хасан Абдуев рассказал NEWS.ru, что приближенность к боевым условиям — одна из важнейших особенностей соревнований.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Мы стараемся готовить людей максимально к тому, что может с ними случиться в реальной жизни, чтобы бойцы могли выполнять задачи и эффективно, и без потерь. Например, одно из заданий — стрельба лежа из-под стоящей машины — требует специфических навыков. Их нужно тренировать, и на базе РУС есть для этого возможности. Для людей, которые нетренированны в таком плане, подобная стрельба будет проблематична», — подчеркнул инструктор.

«На соревнованиях бойцы могут получить хороший штраф, а в жизни отсутствие таких навыков может стоить слишком дорого, например, в случае попадания в засаду», — добавил Абдуев.

Как организованы соревнования в университете спецназа имени Путина

Турнир рассчитан на двое суток. Уже ранним утром первого дня учебные «локации» РУС заполняются грохотом: в стрелковых галереях хлестко щелкают автоматы Калашникова, карабины, гулко стучат пулеметы, хлопают пистолеты. Университет непрерывно ведет подготовку не только добровольцев для СВО, но и гражданских стрелков-спортсменов, а также бойцов разных силовых ведомств. Прерывать учебный процесс ради турнира никто не стал. Однако места хватает всем. У РУС большая территория, стрелковых галерей и других учебных объектов здесь с избытком.

Участники соревнований собираются на построение на плацу между стрельбищами и макетом типичного городского квартала. Выстроенным игрушечным стенам разной этажности еще предстоит сыграть свою роль в ходе турнира, и бойцы нет-нет да и оглядываются на них. Под южным солнцем, которое палит уже с девяти часов утра (в тот день столбик термометра поднялся до +32), судьи делят бойцов по командам и ставят задачу. Оказалось, что первыми зачетными упражнениями будет стрельба в галереях по мишеням из положений стоя, с колена и лежа. Участникам соревнований придется использовать два вида стволов — автоматы и пистолеты. Трудностей добавляет то, что бойцам нужно действовать на жаре в бронежилетах и касках.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Наконец судьи заканчивают постановку задач, и на территории РУС начинается рай для любителей оружия. В длинных 200-метровых тирах, огороженных с трех сторон высокими, метров в десять, земляными валами, установлены мишени: на разных дистанциях, а то и в виде изогнутых коридоров, по которым надо двигаться и стрелять на ходу. Азарта добавляют и укрытия, из-за которых нужно вести огонь: стрелять по мишеням сбоку от них, через окошки, а также через узкие щели, проделанные на разной высоте от земли...

Все упражнения выполняются на скорость, но это не единственный критерий. Судьи учитывают и меткость, и навыки обращения с оружием, и физическую форму бойца, а также умение действовать в команде в различных ситуациях. Так, в программу первого дня включена стрельба на различные дистанции из разных положений (сидя, стоя, лежа, из-за укрытий), в том числе на ходу из двигающегося автомобиля-багги.

Участник турнира старший сержант Джамал Арзу считает, что «Свои люди» дают необходимые настоящему воину навыки. «Мы тут соревнуемся именно ради получения опыта, и все зачетные упражнения довольно сложные. Но так и должно быть. Тут учитывается опыт СВО. Я как ветеран это вижу, и это очень ценно», — говорит Арзу NEWS.ru.

Самые сложные упражнения в университете спецназа имени Путина

После обеда «свои люди» идут к «укрепрайону» противника — траншеям и окопам с блиндажами. На этом участке бойцы должны показать навыки зачистки позиций противника.

Атакующие врываются в окопы тройками. Внутри траншей расставлены мишени, которые необходимо поразить. Блиндажи следует предварительно забросать учебными гранатами. Кроме того, стрелкам надо показать навыки прикрытия товарищей и ротации тройки при движении в окопе. Все упражнения выполняются на скорость, сверху по брустверу шагают судьи, которые начисляют штрафные секунды за любые ошибки. После прохождения участка бойцы поднимаются из окопов взмокшими и запыленными: данный этап — действительно серьезное испытание.

В программе второго дня участники показывают навыки высотно-штурмового альпинизма. Им надо зачистить семиэтажное здание, в том числе спуститься на веревке с пятого этажа в окна четвертого.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как выйти из-за угла при зачистке многоэтажного дома

Судья турнира по высотно-штурмовому альпинизму Тамерлан Магомадов пояснил NEWS.ru, что одно из упражнений направлено на отработку навыков бойцов подразделений спецназа.

«Они поднимаются по этажам, ищут противника и при обнаружении мишеней поражают их из пистолетов. Судьи обращают внимание на правильность тактики досмотра помещений и выхода из-за углов. Затем участники пристегиваются веревками, выходят на стену и проникают в помещение нижнего уровня через окно, предварительно бросив туда гранату. Действовать таким образом может только человек с хорошей подготовкой», — отметил Магомадов.

В чем уникальность ночных состязаний спецназа

Ночь на второй день турнира не предназначена для отдыха. Как только наступает темнота, начинается время зачета по уникальному упражнению — зачистке городских зданий в условиях темноты.

Состязания проводятся в два этапа: зачистка подвала и действия внутри многоэтажного дома.

Судья соревнований Албаз Толфельбек рассказывает, что зачистка подвалов ночью под силу лишь хорошо подготовленным бойцам. «Особенности подвальных помещений — сырость, темнота, там очень много комнат, можно и заблудиться внутри. Штрафы часто выписываются командам при прохождении этого упражнения именно за то, что бойцы, стараясь быстрее пройти подвал, пропускают комнаты с целями», — говорит NEWS.ru Толфельбек.

Перед стартом бойцы тянут билеты с цветом мишеней, которые им надо поразить из пистолетов. На каждую группу — пять целей.

«Дается пять желтых и пять синих мишеней, расставленных в разных комнатах. Дополнительная трудность состоит в том, что в свете фонаря может немного меняться восприятие цветов, в суматохе их можно спутать. Но у нас собрались хорошие стрелки, к их стрельбе вопросов нет, все идеально», — подвел судья итоги состязаний.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как прошла «дуэль» с участием Адама Кадырова

В конце двухдневных соревнований проходит упражнение «дуэль». В каждом раунде борются две команды по три человека, выполняющих стрельбу из автомата лежа, из автомата с колена и из пистолета стоя в порядке эстафеты. Судьи оценивают скорость и меткость стрельбы. В соревнованиях побеждает команда, которая первой поразит все мишени. Это зрелищное и захватывающее упражнение — зрители горячо болеют за бойцов.

Посмотреть на этап турнира «Своих людей» приехал и глава республики Рамзан Кадыров с сыном Адамом. Последний выступил в двух раундах за различные команды. Каждый раз он выбирал этап пистолетной стрельбы. Выполняя разряжание оружия после завершения огня, он показательным жестом ловил выброшенные из патронника гильзы. Судьи соревнований отметили у Кадырова-младшего хороший уровень владения оружием.

Кто и когда основал университет спецназа имени Путина

Российский университет спецназа имени В. В. Путина был основан в 2013 году по предложению Рамзана Кадырова. В нем обучают служащих силовых ведомств, спортсменов, а также гражданских лиц по различным дисциплинам специальной подготовки. РУС расположен на площади 450 гектаров и включает в себя около 130 учебных объектов.

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