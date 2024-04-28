«Свои люди» в Чечне спасли раненого и провели зачистку высотного дома В Российском университете спецназа прошли соревнования по тактической стрельбе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На завершившихся сегодня в Российском университете спецназа (РУС) открытых всероссийских соревнованиях по тактической стрельбе «Свои люди» прошел зачет по эвакуации раненных и зачистке высотного дома, передает собкор NEWS.ru. Бойцам потребовалось показать навыки тактической медицины и альпинистской подготовки.

Сначала команды участников отработали упражнение «засада на колонну», в ходе которого требовалось вытащить из условно подбитого БТР манекен человека. После этого они продемонстрировали оказание первой помощи на специальном манекене, отображающем различные ранения, и эвакуировали манекен в непострадавшую машину условной колонны. В упражнении действовали команды по три человека. Задачу эвакуации и оказания помощи выполняли двое, в то время как третий боец команды должен был демонстрировать огневое прикрытие, поражая мишени из автомата. Участник соревнований Ахмет Хандиев рассказал NEWS.ru о трудностях упражнения.

Манекен тяжелый, тащить тяжело. Но оказывать помощь еще тяжелее — надо правильно держать ногу манекена и грамотно накладывать кровеостанавливающий турникет. Все это надо делать быстро и без ошибок. Но мы справились на отлично, — сказал Хандиев.

В следующем этапе участникам пришлось проводить зачистку помещений внутри семиэтажного здания и при этом спускаться на веревке с пятого этажа в окна четвертого. Судья соревнований по высотно-штурмовому альпинизму Тамерлан Магомадов пояснил NEWS.ru, что упражнение направлено на отработку навыков бойцов подразделений спецназа.

Они поднимаются по этажам, ищут противника и при обнаружении соответствующих мишеней, поражают их из пистолетов. Судьи обращают внимание на правильность тактики досмотра помещений и выхода из-за углов. Затем участники пристегиваются веревками, выходят на стену и входят в помещения нижнего уровня через окно, предварительно забросив туда гранату. Действовать таким образом может только человек с хорошей подготовкой, — рассказал Магомадов.

Ранее сообщалось, что в ходе соревнований «Свои люди» в РУС прошел зачет по уникальному упражнению — зачистке городского здания в ночных условиях. Состязания проводились в два этапа: зачистка подвальных помещений и действия внутри многоэтажного дома.