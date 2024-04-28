Уникальное упражнение отработали на всероссийских соревнованиях спецназа NEWS.ru: спецназ отработал на соревнованиях зачистку подвалов в ночных условиях

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На проходящих в Российском университете спецназа (РУС) открытых всероссийских соревнованиях по тактической стрельбе «Свои люди» прошел зачет по уникальному упражнению — зачистке городского здания в ночных условиях, сообщил корреспондент NEWS.ru. Состязания проводились в два этапа: зачистка подвальных помещений и действия внутри многоэтажного дома.

Судья соревнований Албаз Толфельбек рассказал NEWS.ru, что выполнение зачистки подвалов ночью имеет особую трудность. Оно под силу лишь хорошо подготовленным бойцам, добавил он.

Особенности подвальных помещений — сырость, темнота, потом там очень много комнат, можно и заблудиться внутри. Штрафы командам при прохождении этого упражнения часто выписываются именно за то, что бойцы, стараясь быстрее пройти подвал, пропускают комнаты с целями, — сказал Албаз.

Он пояснил, что на каждую команду дается пять мишеней, Бойцы тянут билеты, показывающие цвет мишеней, которые им надо поразить из пистолетов.

Дается пять желтых и пять синих мишеней, расставленных в разных комнатах. Дополнительная трудность в том, что в свете фонаря может немного меняться восприятие цветов, в суматохе их можно спутать. Но у нас собрались хорошие стрелки, к их стрельбе вопросов нет, все идеально, — пояснил судья.

Российский университет спецназа имени В.В. Путина основан в 2013 году по предложению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и обучает служащих силовых ведомств, спортсменов а также гражданских лиц по различным дисциплинам специальной подготовки. РУС расположен неподалеку от города Гудермес на площади 450 гектаров и включает в себя около 130 объектов, в том числе жилые казармы и гостиницы, тактический городок с полномасштабными макетами зданий, подземных переходов и другой городской инфраструктуры, стрелковые галереи различной дальности, аэротрубу для подготовки парашютистов, макет полевого укрепрайона и водоем для водолазной подготовки и отработки форсирования водных преград.