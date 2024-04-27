«Свои люди» собрались в Чечне на Всероссийских соревнованиях спецназа Всероссийские соревнования по тактической стрельбе «Свои люди» открылись в Чечне

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Всероссийские открытые соревнования по тактической стрельбе «Свои люди» открылись в субботу в Чечне на базе Российского университета спецназа имени Путина (РУС), сообщает собкор NEWS.ru. В состязаниях участвуют команды от подразделений силовых ведомств республики и других регионов России.

В программе предусмотрены 10 упражнений по стрельбе из пистолетов и автоматов. Также участники должны продемонстрировать навыки тактической медицины. Два испытания будут выполняться в ночное время. Максимально приближенные к боевым условиям упражнения были разработаны на основе опыта инструкторов РУС, участвовавших в сирийской кампании и в СВО.

Старший инструктор РУС Хасан Абдуев рассказал NEWS.ru, что приближенность к реальным боевым условиям — одна из важнейших особенностей состязаний. Он добавил, что на соревнованиях предусмотрены штрафы, но в жизни отсутствие нужных навыков может стоить слишком дорого.

Мы стараемся готовить людей максимально к тому, что может с ними случиться в реальной жизни. Чтобы бойцы могли выполнять задачи и эффективно, и без потерь. Например, одна из задач — стрельба лежа из-под стоящей машины, требует специфических навыков. Их нужно тренировать, и на базе РУСа есть для этого возможности. Для не тренированных в таком плане людей подобная стрельба проблематична, — уточнил собеседник.

В состязаниях участвуют команды от подразделений силовых ведомств республики и других регионов России, а также гражданские спортсмены-стрелки, имеющие соответствующий уровень подготовки, отметил Хасан Абдуев.

Он добавил, что турнир имеет статус открытого турнира. Соревновательная программа «Своих людей» частично перекликается с упражнениями из практической стрельбы — динамично развивающейся в России спортивно-прикладной дисциплины. Но при этом имеет большую ориентированность на реализм в сценариях состязаний, пояснил собеседник.

Российский университет спецназа имени В. В. Путина (РУС) основан в 2013 году по предложению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и обучает служащих силовых ведомств, спортсменов, а также гражданских лиц по различным дисциплинам специальной подготовки. Он расположен неподалеку от города Гудермеса на площади 450 гектаров и включает в себя около 130 объектов, в том числе — жилые казармы и гостиницы, тактический городок с полномасштабными макетами зданий, подземных переходов и другой городской инфраструктуры, стрелковые галереи различной дальности, аэротрубу для подготовки парашютистов, макет полевого укрепрайона, водоем для водолазной подготовки и отработки форсирования водных преград.

В октябре 2021 года официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин опроверг информацию о драке силовиков в Ставропольском крае во время прохождения испытаний на получение крапового берета. По словам представителя ведомства, краповый берет является символом доблести, его не снимают даже перед врагом, тем более в знак неправильного судейства на соревнованиях.