Депутаты Госдумы приняли закон об электронной однократной визе

https://static.news.ru/photo/5fb46a26-cb67-11ea-a5a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об универсальной единой электронной визе для въезда на территорию РФ. Она будет относиться к самостоятельной категории виз наравне со служебными и дипломатическими.

Согласно законопроекту, электронная виза будет являться самостоятельной категорией визы наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего лица, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Единой электронной однократной визой смогут воспользоваться иностранные граждане, которые прибывают в Россию для туристических, деловых и гуманитарных целей. Она будет действовать с 1 января 2021 года.

Её можно будет оформить на срок до 60 календарных дней. Разрешённый срок пребывания по этой визе составит 16 суток. Перечень иностранных государств, чьи граждане смогут воспользоваться электронной визой, будет установлен правительством РФ.

Оформление электронной визы будет составлять не более четырёх календарных дней с даты подачи иностранным гражданином заявления о её оформлении. Порядок оформления будет установлен правительством РФ.

В настоящее время электронные визы можно использовать для посещения Калининградской области, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока. Это сделано в рамках эксперимента.

NEWS.ru писал, что электронные визы охватят 113 стран. По ним можно будет проехать через любой пункт пропуска на государственной границе, который оснащён соответствующим образом. Консульский сбор за оформление визы будет составлять $50.