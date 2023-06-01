Что за город Шебекино в Белгородской области, почему ВСУ атакуют именно его Что находится в городе, который подвергается массированным обстрелам ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Шебекино — населенный пункт Белгородской области, расположенный всего в семи километрах от границы с Украиной. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, минувшей ночью город находился под непрекращающимся огнем: в полночь, 03:40 и 05:15 ВСУ обстреливали из «Града» центр и окраины города. На данный момент известно о восьми пострадавших, погибших нет. Ведется эвакуация жителей. Что находится в Шебекино и почему украинские военные выбрали именно этот город для нанесения артиллерийских и танковых ударов — в материале NEWS.ru.

Как появилась слобода Шибекина

Заселение территории нынешней Белгородчины, которая славилась теплым климатом и удачным географическим положением, началось несколько веков назад. В 1677 году здесь появилась Белгородская оборонительная черта, защищавшая русские земли от набегов крымского хана и его войск.

Слобода Шибекина (так назывался этот населенный пункт. — NEWS.ru) возникла в 1713 году. Участник Полтавской битвы подполковник Иван Шибеко купил у местного дворянина Маслова 160 четвертей земли. На этой территории он построил усадьбу и мельницу на правом берегу реки Нежеголь, поселил крепостных крестьян.

Спустя несколько лет в слободе появились суконный завод и винокурня. После смерти Шибеко поместье со всеми постройками и крестьянами было передано новому хозяину, но название осталось прежним.

Что было в Шебекино в советские годы

Поселок стал городом в 1938 году, получив название Шебекино. Учитывая его выгодное географическое положение, советские власти начали развивать здесь как промышленность, так и сельское хозяйство. В городе появились химический, биохимический, машиностроительный заводы, комбинаты — строительный, автоспецоборудования, железобетонных изделий, меловой, отделочных материалов, макаронно-кондитерский.

Что сейчас находится в Шебекино, кто здесь живет

Во времена Союза город Шебекино находился на стыке Московского и Киевского военных округов. В нем не было крупных воинских частей, местные жители не знали, что такое полигоны и аэродромы. После распада СССР все поменялось. Шебекино превратился в приграничный город, где, согласно переписи населения 2020 года, проживало 39 680 человек.

Начиная с 2014 года, когда обострилась ситуация в Донбассе, этот город Белгородской области начал принимать украинских беженцев.

Когда участились обстрелы Шебекино

В 2022-м Шебекино столкнулся с первыми вооруженными провокациями. Как рассказывали местные жители, это были эпизодические обстрелы пограничного пункта пропуска. Осенью ВСУ начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры — больше всего доставалось Шебекинской подстанции. Об этом рассказывал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков:

«Снарядами повреждён трансформатор подстанции. Сейчас от электроэнергии отключено более 2 тысяч жителей. Жертв и пострадавших нет. На месте находится мой заместитель Константин Полежаев, глава округа Владимир Жданов, МЧС, полиция и другие оперативные службы. В максимально короткий промежуток времени последствия будут устранены», — сообщал Гладков.

Фото: t.me/vvgladkov

Почему ВСУ обстреливают именно Шебекино

Как рассказал военный обозреватель, полковник в запасе Геннадий Алехин, ВСУ обстреливают Шебекино и прилегающие к нему территории, потому что он находится «как бы в подкове», вклинивается в территорию Украины и подвергается ударам с двух сторон.

Читайте также:

«Прятались в ванной»: пенсионерка рассказала об обстрелах Шебекино

Собчак вслед за Симоньян предложила помощь жителям Белгородской области

Гладков раскрыл детали эвакуации