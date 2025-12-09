Бунты под Киевом, атака на Чебоксары, «спецоперация» Долиной: что дальше

Украинцы бунтуют из-за проблем с электричеством, ВСУ атаковали Чебоксары, в деле о квартире певицы Ларисы Долиной появились новые детали — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Украинцы бунтуют из-за блэкаутов

Украине пришлось заплатить дорогую цену за атаки на гражданские объекты России — за последние несколько дней Киев содрогнулся от рекордных по длительности ответных ударов, обратил внимание глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Таких массированных по длительности времени воздушных ударов, как за прошедшие два дня, Киев еще не испытывал. Но операция возмездия еще не завершена. То ли еще будет», — заявил он.

Военный блогер Олег Царев в свою очередь рассказал, что в ночь на 8 декабря беспилотники «Герань» поразили турбинный зал Черниговской ТЭЦ, а в Харьковской области были нанесены удары по объектам в промзоне Чугуева. Уточняется, что ведущая к Купянску и Великому Бурлуку дорога была выведена из строя. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

В Сумской области в ходе атаки были поражены склады и пункты дислокации ВСУ, в Днепропетровской — энергетика Павлограда, в Полтавской — НПЗ и ТЭЦ, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

В Чернигове, по данным подпольщика, два беспилотника «Герань-2» нанесли прицельный удар по теплоэлектроцентрали, что привело к резкому выводу объекта из строя.

«Итог: город фактически остался без стабильного энергоснабжения и был оперативно переведен на резерв — дизель-генераторы. Для Чернигова это крайне чувствительный удар: ТЭЦ — основной источник тепла и электроэнергии для большей части городской инфраструктуры. Машиностроительный завод встал, генераторы используют для связи, сборка БПЛА остановилась», — отметил он.

Дымовые трубы ТЭЦ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Фастове был полностью выведен из строя железнодорожный узел: стрелочные переводы, тяговые подстанции и основные магистральные пути получили критические повреждения, добавил Лебедев. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Проблемы с электричеством привели к тому, что украинцы вышли на бунты. Так, 7 декабря жители поселка Крюковщина Киевской области, где на протяжении двух дней отсутствовал свет, перекрыли дорогу в знак протеста против отсутствия электроэнергии.

8 декабря отключения света продолжились во всех регионах Украины. Глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко признал, что ситуация в энергосистеме страны «достаточно тяжелая». По его словам, украинским энергетикам потребуются недели, чтобы восстановить подачу электричества, а пока жителям придется сидеть без света по 12–16 часов в сутки.

В свою очередь военный аналитик Александр Меркурис обратил на плачевное состояние украинской армии. По его мнению, ВСУ разваливаются.

«Русские, думаю, находятся в еще более выгодном положении, чем думали. Их армии наступают. Украинская армия разваливается. <…> У Запада не останется иного выбора, кроме как урегулировать этот конфликт на их условиях», — считает эксперт.

Как ВСУ атаковали Чебоксары

Утром вторника, 9 декабря, украинские дроны атаковали Чувашию. Глава республики Олег Николаев рассказал, что были повреждены жилые дома, также травмы получили несколько человек. Все экстренные службы перевели в усиленный режим работы. В Чебоксарах временно ограничили движение по ряду магистралей. В одной из местных школ организовали пункт помощи пострадавшим.

По данным Министерства обороны, всего в ночь на 9 декабря средства противовоздушной обороны сбили и перехватили над регионами России 121 украинский беспилотник. Из них 49 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской области и Крымом соответственно.

Какие подробности всплыли в деле о мошенничестве с квартирой Долиной?

Певица Лариса Долина в момент продажи квартиры Полине Лурье была уверена, что действует в рамках спецоперации по поимке опасных преступников, передает ТАСС. В судебных документах говорится, что она считала: сделка носит фиктивный характер.

Квартира певицы Ларисы Долиной в Ксеньинском переулке Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«У Долиной при совершении указанных сделок истинного намерения и выраженной воли на отчуждение квартиры не было, она действовала под влиянием посторонних лиц, убедивших ее, что она сотрудничает с правоохранительными органами», — указано в бумагах.

Кроме того, по данным Telegram-канала «112», Долина получила аванс за свою квартиру, но так и не освободила жилье для покупательницы в установленный срок. Из судебных материалов следует, что сделка была сорвана после того, как певица взяла задаток в размере 1 млн рублей.

Как пишут авторы, Лурье через риелтора Дениса Бурова договорилась о покупке элитной недвижимости, владелицей которой оказалась известная артистка. После встречи с Долиной и передачи денег Лурье получила от певицы официальную расписку, что давало основание считать сделку состоявшейся.

На защиту певицы встал артист Филипп Киркоров. По мнению музыканта, коллега справится с непростой ситуацией. Киркоров также напомнил, что сам неоднократно сталкивался с подобным давлением.

«Я был в таких ситуациях не раз. Но каждый раз я появлялся, как птица феникс, и шел еще дальше. <…> Любимое наслаждение и забава в народе — топтать звезду. Так же, как они восхищаются всегда звездой, с таким же удовольствием они начинают ее втаптывать в грязь», — сказал певец.

До этого адвокат Даниил Лунев выразил мнение, что, вероятнее всего, Верховный суд оставит пятикомнатную квартиру Долиной в Хамовниках за Лурье. По его словам, в таком случае предпринимательница сможет подать иск к певице и обязать ее выплачивать материальный ущерб и моральную компенсацию. Этот иск, по словам адвоката, скорее всего, будет удовлетворен. Также Лунев не исключил заключение мирового соглашения между сторонами.

