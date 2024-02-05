Брюс Уиллис — это второй Караченцов: зачем выставлять немощь звезд напоказ

Фото: Faye Sadou/imago-images/Global Look Press

Брюс Уиллис

Относительно недавно стало известно, что у голливудской звезды Брюса Уиллиса диагностировали прогрессирующее заболевание, которое поставило крест на его актерской карьере. Так называемая лобно-височная деменция не позволяет заучивать роли. На площадке потеряно взаимопонимание с партнерами и режиссером. Да что уж говорить, если и близкие родственники объявили о том, что им все труднее общаться с Брюсом. Он не всегда узнает даже свою мать и все чаще становится агрессивным.

Нужно ли показывать такого Крепкого Орешка

По сути, на глазах своих близких из Крепкого Орешка актер превращается в инвалида. По счастью, он окружен теплом и заботой многочисленной родни, включая даже бывшую супругу Деми Мур. О состоянии актера близкие подробно пишут в соцсетях. Но зачем? К чему все эти откровения и подробности? Нужны ли они самому Брюсу Уиллису? Вряд ли это делается просто в угоду обывательскому любопытству.

Нам сложно дать оценку обществу, которое существует по иным законам. Не пытаясь ни в коем случае идеализировать их образ жизни, следует признать, что у Европы и США можно поучиться тому, как заботиться об инвалидах. То, как там все устроено чисто технически — от пандусов до лифтов и общественного транспорта — вызывает уважение. Лишь Москва сегодня приблизилась к таким стандартам. Что касается откровений на эту деликатную тему, то это часть западного менталитета. Хорошо это или плохо, но это так.

Мы запомним Караченцова другим

Между тем совсем недавно мы с вами стали свидетелями другой драматической судьбы, которая в чем-то схожа с судьбой голливудской звезды.

Любимому многими актеру «Ленкома», непревзойденному графу Резанову из «Юноны и Авось», Николаю Караченцову одного дня не хватило, чтобы отметить 74-летие. После трагического ДТП, случившегося в 2005 году, больше тринадцати лет, до самой смерти, он был, по сути, прикован к инвалидному креслу. Но прежде 26 дней находился в коме.

Конечно, коллеги и поклонники были рады всякому его появлению на публике. Но вместе с этим не оставляло какое-то смущение, когда перед нами представал малоподвижный мужчина с остановившимся взглядом, почти не реагирующий на происходящее вокруг него. В нем мало осталось от мощного и харизматичного мужика, актера, способного завести зал, заставить сопереживать, вызвать любую эмоцию. При взгляде на него в душе возникали только жалость, обида на обстоятельства и досада.

Этого «остановившегося» человека особенно ярко оттеняла в ту пору его жена актриса Людмила Поргина. Скажем прямо, она была не столь заметна до того трагического случая и вдруг вышла на авансцену в амплуа верной супруги, несущей свой скорбный крест. Можно было бы написать «смиренно несущей», если бы не чрезмерная активность Людмилы Андреевны.

Впрочем, это ничуть не умаляет того, что она сделала для ставшего инвалидом актера. Это было сложное лечение за границей, ежедневная забота и, главное, постоянные попытки заново социализировать мужа. Последнее вызывало неоднозначное отношение в обществе: от неодобрения до полной поддержки. Продлила ли жена жизнь своего несчастного мужа? Хочется думать, что да.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Николай Караченцов

В ту пору, наблюдая за очередным появлением на публике Николая Караченцова и его супруги, я был в числе тех, кто не приветствовал этого. И вместе с теми, кто разделял мое мнение словами: «Да, оставьте же его, наконец, в покое!»

Спустя годы, наступая на собственный консерватизм, я изменил свое мнение. Закончится СВО, и таких людей на костылях и в колясках среди нас окажется немало. Недостаточно будет льгот и наград. Они должны чувствовать себя не обделенными простым человеческим отношением. Не по закону, а по движению души окружающих их людей.

Роман как символ

И напоследок хотелось бы напомнить еще об одной судьбе. О судьбе Романа Костомарова, нашего олимпийского чемпиона, вдохновителя и флагмана всех тех, кто оказался в тяжелейшей жизненной ситуации. Он гордость нашей страны. Те успехи, которых он добился, это настоящее чудо! Надо ли нам видеть таких людей, слышать и знать их истории?

У меня нет никаких сомнений.

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