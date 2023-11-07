Что со здоровьем Брюса Уиллиса: прошла ли афазия, последние новости Closer: Брюс Уиллис не узнал навестившую его бывшую жену Деми Мур

Фото: David Lobel/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Брюс Уиллис

Американская актриса Деми Мур сообщила, что страдающий лобно-височной деменцией экс-супруг Брюс Уиллис не узнал ее после двухнедельной разлуки. Что известно о болезни актера, в каком он состоянии?

Что сообщила Деми Мур

По данным Closer, актриса навестила Брюса Уиллиса после двухнедельного в отпуска в Италии. Во время личной встречи она заметила, что актер больше не помнит, что она женщина, на которой он был женат 13 лет и с которой воспитал троих детей.

«Деми поддерживала связь с детьми и женой Брюса Эммой Хеминг, но она понятия не имела, что его заболевание так быстро прогрессирует. Деменция которой страдает Уиллис, может вызвать серьезные изменения личности и перепады настроения, в том числе агрессию. В отсутствие Деми воспоминания о ней в мозге актера поблекли. При этом актер все еще узнает свою вторую супругу и выражает радость при виде ее», — сообщил источник.

Что известно о болезни Брюса Уиллиса

В марте 2022 года семья Брюса Уиллиса рассказала, что у актера выявили афазию — заболевание, связанное с расстройством речи. Заявление семьи, подписанное его женой Эммой, бывшей женой Деми Мур и пятью дочерями транслировал телеканал Fox News.

«У Брюса выявлены определенные проблемы со здоровьем, недавно ему поставили диагноз „афазия“, это влияет на его когнитивные способности. Из-за этого он прекращает карьеру, которая так много для него значила», — говорилось в сообщении семьи.

В феврале 2023 года супруга Уиллиса рассказала, что с каждым днем состояние ее мужа ухудшается, а после дополнительных обследований звезде Голливуда поставили точный диагноз, лечения на сегодняшний день для этой болезни не существует.

«Теперь у нас есть более конкретный диагноз: лобно-височная деменция (известная как FTD). К сожалению, проблемы с общением — это лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс. Облегчение хотя бы в том, что мы наконец-то получили четкий диагноз», — сообщила Эмма Хемминг Уиллис.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Брюс Уиллис с женой Эммой

Последние новости о состоянии Брюса Уиллиса

Режиссер Гленн Гордон Карон в октябре 2023 года рассказал изданию New York Post о нынешнем состоянии Брюса Уиллиса. По словам мужчины, он навещает товарища каждый месяц с момента постановки диагноза и за это время заметил, что с актером произошли необратимые изменения.

Карон отметил, что в настоящий момент Уиллис перестал читать и практически не разговаривает.

«Он неразговорчив... Раньше он был заядлым читателем. Сейчас он не читает и не хотел бы, чтобы кто-нибудь об этом знал. Все эти языковые навыки ему больше недоступны, и все же он все еще Брюс», — уточнил Гленн Гордон Карон.

Брюс Уиллис в последние встречи также сразу не смог узнать режиссера. Ему потребовалось несколько минут, прежде чем он вспомнил приятеля.

«Теперь он видит жизнь сквозь мутное стекло. Когда ты с ним, ты знаешь, что он Брюс, благодарен тому, что он все еще здесь. Но радость жизни пропала», — сказал он.

Эмма Хеминг Уиллис в августе сообщила, что стала опекуном Брюса Уиллиса. Супруга актера не стала скрывать, что ее жизнь похожа на «ужас и мрак». По ее словам, каждый день наполнен «моментами грусти и горя».

«Для меня это очень похоже на ужас и мрак. Я должна прилагать сознательные усилия каждый божий день, чтобы жить лучшей жизнью, на которую я способна. Я делаю это для себя, для наших двоих детей и Брюса, который не хотел бы, чтобы я жила как-то иначе. Это дается мне нелегко, но я просто делаю все, что в моих силах», — призналась жена актера.

Фото: 20th Century Fox Кадр из фильма «Крепкий орешек» (1988) Фото: 20th Century Fox Кадр из фильма «Крепкий орешек» (1988) Фото: imago stock&people /Global Look Press Брюс Уиллис, 1987 год Фото: imago stock&people /Global Look Press Брюс Уиллис, 1987 год Фото: Columbia Pictures Corporation/Global Look Press Брюс Уиллис, 1991 год Фото: Columbia Pictures Corporation/Global Look Press Брюс Уиллис, 1991 год Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net/Global Look Press Кадр из фильма «16 кварталов» (2006) Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net/Global Look Press Кадр из фильма «16 кварталов» (2006) Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press Брюс Уиллис на съемках фильма «Заложник» Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press Брюс Уиллис на съемках фильма «Заложник» Фото: KPA/Global Look Press Кадр из фильма «Крепкий орешек 2» (1990) Фото: KPA/Global Look Press Кадр из фильма «Крепкий орешек 2» (1990) Фото: Соцсети Брюс Уиллси с дочерью Талулой Фото: Соцсети Брюс Уиллси с дочерью Талулой Фото: Соцсети Брюс Уиллси с дочерью Румер Фото: Соцсети Брюс Уиллси с дочерью Румер Фото: Соцсети Брюсс Уиллис с семьей Фото: Соцсети Брюсс Уиллис с семьей Фото: Соцсети Брюсс Уиллис с семьей Фото: Соцсети Брюсс Уиллис с семьей Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press Брюс Уиллис в фильме «Заложник» (2005) Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press Брюс Уиллис в фильме «Заложник» (2005) Фото: AXELLE WOUSSEN/Global Look Press Брюс Уиллис с супругой Эммой Хемминг Фото: AXELLE WOUSSEN/Global Look Press Брюс Уиллис с супругой Эммой Хемминг Фото: Соцсети Брюсс Уиллис с семьей Фото: Соцсети Брюсс Уиллис с семьей Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press Кадр из фильма «Планета страха» (2007) Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press Кадр из фильма «Планета страха» (2007) Фото: Manfred Segerer/imageBROKER.com/Global Look Press Звезда Брюса Уиллиса на Аллее славы в Лос-Анджелесе Фото: Manfred Segerer/imageBROKER.com/Global Look Press Звезда Брюса Уиллиса на Аллее славы в Лос-Анджелесе

Оценивая изменения в поведении актера, психиатр Василий Шуров заявил NEWS.ru, что Брюс Уиллис становится глубоким инвалидом.

«У него очень тяжелый диагноз — ранняя лобно-височная деменция. Разрушение речи, разрушение памяти, нарушения двигательной активности. К сожалению, он становится глубоким инвалидом», — констатировал врач.

Брюс Уиллис за всю свою карьеру сыграл в порядка 150 фильмах и сериалах. Он получил известность за роли в фильмах «Крепкий орешек», «Криминальное чтиво», «Армагеддон» и «Пятый элемент». С 1987 по 2000 год был женат на актрисе Деми Мур. В 2009 году обручился с английской актрисой и фотомоделью Эммой Хеминг.

Фото: imdb.com Брюс Уиллис и Мико Хьюз в фильме «Меркурий в опасности» Фото: imdb.com Брюс Уиллис и Мико Хьюз в фильме «Меркурий в опасности» Фото: kinopoisk.ru Брюс Уиллис и Джона Макклейна в фильме «Крепкий орешек» Фото: kinopoisk.ru Брюс Уиллис и Джона Макклейна в фильме «Крепкий орешек» Фото: kinopoisk.ru Брюс Уиллис и Аманда Пит в фильме «Девять ярдов» Фото: kinopoisk.ru Брюс Уиллис и Аманда Пит в фильме «Девять ярдов» Фото: kinopoisk.ru Американский боевик «Шакал», 1977 Фото: kinopoisk.ru Американский боевик «Шакал», 1977 Фото: kinopoisk.ru Американский научно-фантастический боевик 2009 года, Брюс Уиллис в роли агента Тома Грира Фото: kinopoisk.ru Американский научно-фантастический боевик 2009 года, Брюс Уиллис в роли агента Тома Грира Фото: kinopoisk.ru Брюс Уиллис и Дэймон Уайанс в фильме «Последний бойскаут» Фото: kinopoisk.ru Брюс Уиллис и Дэймон Уайанс в фильме «Последний бойскаут» Фото: kinopoisk.ru Хэйли Джоэл Осмент и Брюс Уиллис в фильме «Шестое чувство» Фото: kinopoisk.ru Хэйли Джоэл Осмент и Брюс Уиллис в фильме «Шестое чувство» Фото: kinopoisk.ru Брюс Уиллис в роли Корбена Далласа в фильме «Пятый элемент» Фото: kinopoisk.ru Брюс Уиллис в роли Корбена Далласа в фильме «Пятый элемент» Фото: kinopoisk.ru Брюс Уиллис в фильме «Гудзонский ястреб» Фото: kinopoisk.ru Брюс Уиллис в фильме «Гудзонский ястреб» Фото: kinopoisk.ru Фантастический фильм 1998 года «Армагеддон», Брюс Уиллис в роли Гарри Стэмпера Фото: kinopoisk.ru Фантастический фильм 1998 года «Армагеддон», Брюс Уиллис в роли Гарри Стэмпера Фото: kinopoisk.ru Военная драма 2002 года. Брюс Уиллис в роли полковника Уильяма Макнамары Фото: kinopoisk.ru Военная драма 2002 года. Брюс Уиллис в роли полковника Уильяма Макнамары

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