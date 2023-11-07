Американская актриса Деми Мур сообщила, что страдающий лобно-височной деменцией экс-супруг Брюс Уиллис не узнал ее после двухнедельной разлуки. Что известно о болезни актера, в каком он состоянии?
Что сообщила Деми Мур
По данным Closer, актриса навестила Брюса Уиллиса после двухнедельного в отпуска в Италии. Во время личной встречи она заметила, что актер больше не помнит, что она женщина, на которой он был женат 13 лет и с которой воспитал троих детей.
«Деми поддерживала связь с детьми и женой Брюса Эммой Хеминг, но она понятия не имела, что его заболевание так быстро прогрессирует. Деменция которой страдает Уиллис, может вызвать серьезные изменения личности и перепады настроения, в том числе агрессию. В отсутствие Деми воспоминания о ней в мозге актера поблекли. При этом актер все еще узнает свою вторую супругу и выражает радость при виде ее», — сообщил источник.
Что известно о болезни Брюса Уиллиса
В марте 2022 года семья Брюса Уиллиса рассказала, что у актера выявили афазию — заболевание, связанное с расстройством речи. Заявление семьи, подписанное его женой Эммой, бывшей женой Деми Мур и пятью дочерями транслировал телеканал Fox News.
«У Брюса выявлены определенные проблемы со здоровьем, недавно ему поставили диагноз „афазия“, это влияет на его когнитивные способности. Из-за этого он прекращает карьеру, которая так много для него значила», — говорилось в сообщении семьи.
В феврале 2023 года супруга Уиллиса рассказала, что с каждым днем состояние ее мужа ухудшается, а после дополнительных обследований звезде Голливуда поставили точный диагноз, лечения на сегодняшний день для этой болезни не существует.
«Теперь у нас есть более конкретный диагноз: лобно-височная деменция (известная как FTD). К сожалению, проблемы с общением — это лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс. Облегчение хотя бы в том, что мы наконец-то получили четкий диагноз», — сообщила Эмма Хемминг Уиллис.
Последние новости о состоянии Брюса Уиллиса
Режиссер Гленн Гордон Карон в октябре 2023 года рассказал изданию New York Post о нынешнем состоянии Брюса Уиллиса. По словам мужчины, он навещает товарища каждый месяц с момента постановки диагноза и за это время заметил, что с актером произошли необратимые изменения.
Карон отметил, что в настоящий момент Уиллис перестал читать и практически не разговаривает.
«Он неразговорчив... Раньше он был заядлым читателем. Сейчас он не читает и не хотел бы, чтобы кто-нибудь об этом знал. Все эти языковые навыки ему больше недоступны, и все же он все еще Брюс», — уточнил Гленн Гордон Карон.
Брюс Уиллис в последние встречи также сразу не смог узнать режиссера. Ему потребовалось несколько минут, прежде чем он вспомнил приятеля.
«Теперь он видит жизнь сквозь мутное стекло. Когда ты с ним, ты знаешь, что он Брюс, благодарен тому, что он все еще здесь. Но радость жизни пропала», — сказал он.
Эмма Хеминг Уиллис в августе сообщила, что стала опекуном Брюса Уиллиса. Супруга актера не стала скрывать, что ее жизнь похожа на «ужас и мрак». По ее словам, каждый день наполнен «моментами грусти и горя».
«Для меня это очень похоже на ужас и мрак. Я должна прилагать сознательные усилия каждый божий день, чтобы жить лучшей жизнью, на которую я способна. Я делаю это для себя, для наших двоих детей и Брюса, который не хотел бы, чтобы я жила как-то иначе. Это дается мне нелегко, но я просто делаю все, что в моих силах», — призналась жена актера.
Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net/Global Look Press
Кадр из фильма «16 кварталов» (2006)
Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press
Брюс Уиллис на съемках фильма «Заложник»
Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press
Брюс Уиллис в фильме «Заложник» (2005)
Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press
Кадр из фильма «Планета страха» (2007)
Оценивая изменения в поведении актера, психиатр Василий Шуров заявил NEWS.ru, что Брюс Уиллис становится глубоким инвалидом.
«У него очень тяжелый диагноз — ранняя лобно-височная деменция. Разрушение речи, разрушение памяти, нарушения двигательной активности. К сожалению, он становится глубоким инвалидом», — констатировал врач.
Брюс Уиллис за всю свою карьеру сыграл в порядка 150 фильмах и сериалах. Он получил известность за роли в фильмах «Крепкий орешек», «Криминальное чтиво», «Армагеддон» и «Пятый элемент». С 1987 по 2000 год был женат на актрисе Деми Мур. В 2009 году обручился с английской актрисой и фотомоделью Эммой Хеминг.
Фото: kinopoisk.ru
Американский научно-фантастический боевик 2009 года, Брюс Уиллис в роли агента Тома Грира
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