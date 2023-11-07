Деми Мур сообщила, что Брюс Уиллис больше ее не узнает Closer: Брюс Уиллис не узнал навестившую его Деми Мур

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Деми Мур и Брюс Уиллис

60-летняя американская актриса Деми Мур сообщила, что страдающий лобно-височной деменцией экс-супруг Брюс Уиллис не узнал ее во время последней встречи, пишет Closer. Издание сообщает, что Мур навестила 68-летнего актера после летнего отпуска в Италии и увидела, что звезда «Крепкого орешка» больше не понимает, что она женщина, на которой он был женат 13 лет и мать его троих дочерей. Актриса опубликовала видео, на котором актер обнимает ее, поедая пирожок.

Деми поддерживала связь с детьми и женой Брюса, Эммой Хеминг, но она понятия не имела, что его заболевание так быстро прогрессирует. Деменция которой страдает Уиллис, может вызвать серьезные изменения личности и перепады настроения, в том числе агрессию. В отсутствие Деми воспоминания о ней в мозге актера поблекли. При этом актер все еще узнает свою вторую супругу и выражает радость при виде ее, — сообщает источник.

У Мур и Уиллиса три дочери: 35-летняя Румер, 32-летняя Скаут и 29-летняя Таллула. 25 сентября в шоу «Сегодня» Эмма Хеминг назвала болезнь супруга разрушительной и добавила, что деменция — это семейное заболевание, потому что бороться с ним приходится сообща. Женщина также добавила, что не знает, осознает ли Уиллис свое нынешнее состояние.

Ранее жена Уиллиса рассказала, что стала его опекуном, однако эта роль дается ей с трудом. Эмма Хемингс Уиллис призналась, что ее жизнь стала похожа на «ужас и мрак». По словам женщины, она пытается быть сильной ради общих с Уиллисом дочерей: 11-летней Мейбл и восьмилетней Эвелин.

Ранее стало известно, что врачи диагностировали у звезды «Крепкого орешка» лобно-височную деменцию, о чем сообщила в соцсетях его супруга. По ее словам, один из симптомов недуга — афазия или расстройство речи.

Женщина назвала болезнь беспощадной и отметила, что это наиболее распространённая форма деменции у пожилых людей. Жена Уиллиса также сообщила, что лобно-височная деменция не лечится. Она выразила надежду, что в скором времени медицина глубже исследует болезнь и научится с ней бороться.