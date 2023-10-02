Друзья и коллеги заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной обеспокоены ее нахождением в специализированной клинике. Они рассказали НТВ, что актрису могут удерживать в учреждении насильно. Что об этом известно, в каком состоянии находится звезда советского кино?
Какие опасения высказали друзья Светличной
Около года назад родственники Светланы Светличной поместили ее в специализированную клинику. По словам директора Гильдии актеров Валерии Гущиной, у близких не было другого выхода из-за того, что артистка страдает деменцией.
«Она находится под постоянным контролем врачей, потому что это деменция. Эти гадостные болезни, когда человек исключается из общества», — сказала Гущина.
Друзья Светличной полагают, что артистку поместили в клинику против ее воли. Они заявили в эфире НТВ, что хотят навестить звезду, но им отказывают в этом.
«У нас есть снования не доверять тем, кто ее навещает. Нас взбудоражило, что у Светланы Афанасьевны случились какие-то вспышки агрессии и она набросилась на медсестру. Мы не верим, что Светлана Афанасьевна подписала согласие о запрете свиданий с любимыми друзьями», — заявил знакомый артистки.
Что говорят родные о состоянии Светличной
Невестка Светланы Светличной Ольга заявила, что артистка сейчас находится не в том состоянии, чтобы принимать друзей. По ее словам, Светличная не помнит многих некогда близких людей и забыла о своем домашнем любимце.
«Котика она уже давным-давно забыла. Дай бог, чтобы она помнила меня, сына своего и внучку. Болезнь Альцгеймера и тяжелая форма деменции. Она дееспособный человек, но наступают такие моменты, когда человеку нужна постоянная медицинская помощь», — сказала Ольга.
В конце прошлого года сын Светличной Алексей Ивашов сообщил, что его мать находится в психиатрической больнице. По его словам, на тот момент состояние актрисы оценивалось как стабильное. По словам сына актрисы, вопросами лечения Светличной занимается его супруга.
«Сейчас ее положили на Матросскую Тишину, где-то там. Она там будет. Там на постоянное место пребывания. Этим занимается моя жена Ольга», — пояснил он.
Что известно о болезни Светличной
В апреле 2021 года Светлана Светличная попала в больницу из-за подозрения на инсульт. Через день сын актрисы сообщил, что актрису выписали домой. В программе «Звезды сошлись» на НТВ Светличная призналась, что ее сосуды находятся «не в лучшем состоянии» из-за многолетнего курения.
Спустя полгода в прессе появились сообщения об исчезновении Светличной. С соответствующим заявлением в полицию обратился ее сын Алексей. По его словам, он длительное время не мог связаться с матерью. Тогда же мужчина сообщил о деменции у артистки и выразил опасение, что она могла забыть домашний адрес. Спустя сутки поисков оказалось, что Светличная находилась на съемках шоу.
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина после ситуации с исчезновением Светличной обвинила ее родственников в случившемся, уточнив, что они переселили ее из старой квартиры в новостройку в незнакомом районе.
«Они совершили предательство и убийство», — заявила Поргина.
В ноябре 2022 года невестка Светличной сообщила, что актриса была определена в клинику, врачи которой пытаются подобрать оптимальное лечение.
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