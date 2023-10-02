Светличная стала заложницей? Почему актриса в клинике, что с ней сейчас Друзья Светличной заявили, что родственники актрисы удерживают ее в клинике

Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Светлана Светличная

Друзья и коллеги заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной обеспокоены ее нахождением в специализированной клинике. Они рассказали НТВ, что актрису могут удерживать в учреждении насильно. Что об этом известно, в каком состоянии находится звезда советского кино?

Какие опасения высказали друзья Светличной

Около года назад родственники Светланы Светличной поместили ее в специализированную клинику. По словам директора Гильдии актеров Валерии Гущиной, у близких не было другого выхода из-за того, что артистка страдает деменцией.

«Она находится под постоянным контролем врачей, потому что это деменция. Эти гадостные болезни, когда человек исключается из общества», — сказала Гущина.

Друзья Светличной полагают, что артистку поместили в клинику против ее воли. Они заявили в эфире НТВ, что хотят навестить звезду, но им отказывают в этом.

«У нас есть снования не доверять тем, кто ее навещает. Нас взбудоражило, что у Светланы Афанасьевны случились какие-то вспышки агрессии и она набросилась на медсестру. Мы не верим, что Светлана Афанасьевна подписала согласие о запрете свиданий с любимыми друзьями», — заявил знакомый артистки.

Что говорят родные о состоянии Светличной

Невестка Светланы Светличной Ольга заявила, что артистка сейчас находится не в том состоянии, чтобы принимать друзей. По ее словам, Светличная не помнит многих некогда близких людей и забыла о своем домашнем любимце.

«Котика она уже давным-давно забыла. Дай бог, чтобы она помнила меня, сына своего и внучку. Болезнь Альцгеймера и тяжелая форма деменции. Она дееспособный человек, но наступают такие моменты, когда человеку нужна постоянная медицинская помощь», — сказала Ольга.

В конце прошлого года сын Светличной Алексей Ивашов сообщил, что его мать находится в психиатрической больнице. По его словам, на тот момент состояние актрисы оценивалось как стабильное. По словам сына актрисы, вопросами лечения Светличной занимается его супруга.

«Сейчас ее положили на Матросскую Тишину, где-то там. Она там будет. Там на постоянное место пребывания. Этим занимается моя жена Ольга», — пояснил он.

Что известно о болезни Светличной

В апреле 2021 года Светлана Светличная попала в больницу из-за подозрения на инсульт. Через день сын актрисы сообщил, что актрису выписали домой. В программе «Звезды сошлись» на НТВ Светличная призналась, что ее сосуды находятся «не в лучшем состоянии» из-за многолетнего курения.

Спустя полгода в прессе появились сообщения об исчезновении Светличной. С соответствующим заявлением в полицию обратился ее сын Алексей. По его словам, он длительное время не мог связаться с матерью. Тогда же мужчина сообщил о деменции у артистки и выразил опасение, что она могла забыть домашний адрес. Спустя сутки поисков оказалось, что Светличная находилась на съемках шоу.

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина после ситуации с исчезновением Светличной обвинила ее родственников в случившемся, уточнив, что они переселили ее из старой квартиры в новостройку в незнакомом районе.

«Они совершили предательство и убийство», — заявила Поргина.

В ноябре 2022 года невестка Светличной сообщила, что актриса была определена в клинику, врачи которой пытаются подобрать оптимальное лечение.

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