«Становится инвалидом»: психиатр о не узнавшем бывшую жену Брюсе Уиллисе Психиатр Шуров: у актера Уиллиса разрушение памяти из-за деменции

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Актер Брюс Уиллис становится глубоким инвалидом, высказал мнение NEWS.ru психиатр Василий Шуров. Врач отметил, что у артиста выявлены разрушение речи, разрушение памяти, нарушения двигательной активности. Шуров добавил, что Уиллису требуется сиделка.

У него очень тяжелый диагноз — ранняя лобно-височная деменция. Разрушение речи, разрушение памяти, нарушения двигательной активности. К сожалению, он становится глубоким инвалидом, — сказал Шуров.

Ранее 60-летняя американская актриса Деми Мур сообщила, что страдающий лобно-височной деменцией экс-супруг Брюс Уиллис не узнал ее во время последней встречи. Мур навестила 68-летнего актера после летнего отпуска в Италии и увидела, что звезда «Крепкого орешка» больше не понимает, что она женщина, на которой он был женат 13 лет, и мать его троих дочерей. Актриса опубликовала видео, на котором актер обнимает ее, поедая пирожок.

У Мур и Уиллиса три дочери: 35-летняя Румер, 32-летняя Скаут и 29-летняя Таллула. 25 сентября в шоу «Сегодня» Эмма Хеминг назвала болезнь супруга разрушительной и добавила, что деменция — это семейное заболевание, потому что бороться с ним приходится сообща. Женщина также добавила, что не знает, осознает ли Уиллис свое нынешнее состояние.