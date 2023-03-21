Слёзы жены и торт: как больной деменцией Брюс Уиллис отметил день рождения Звезду «Крепкого орешка» окружают пять дочек и две жены — бывшая и нынешняя

Фото: Javier Rojas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Брюс Уиллис со второй супругой Эммой Хеминг

Голливудский актер Брюс Уиллис впервые показался на публике после того, как чуть больше месяца назад ему официально поставили неизлечимый диагноз — лобно-височная деменция. Поводом стал его 68-й день рождения, который звезда «Крепкого орешка» отметил накануне в кругу семьи. Его собрались поздравить все пять дочерей и две супруги — бывшая Деми Мур и нынешняя Эмма Хеминг. Именно Мур выложила видеозапись, на которой Уиллис задувает торт со свечками. А 42-летняя Хеминг поделилась с подписчиками сокровенным: теперь почти каждое утро она «встречает в слезах», и испытание дается ей нелегко. Как живется теперь Брюсу Уиллису и его близким — в материале NEWS.ru.

Выглядит по-прежнему стильно

На видеокадрах, которые на камеру телефона снимала в доме Уиллисов Деми Мур, Брюс выглядит по-прежнему стильно и подтянуто. На нем синие джинсы, темная куртка, из-под которой видны белоснежные манжеты, и объемный шарф. У звезды «Армагеддона» — аккуратные седые усы, прямая осанка и узнаваемая улыбка. При этом заметно, что он часто опирается на край стола и иногда слегка спотыкается, но старается не потерять равновесие.

На видео царит атмосфера праздника и всеобщей радости. Уиллис не выглядит отстраненным, он не выключен из процесса. Бывший актер подпевает родным Happy birthday, хлопает в ладоши и даже пытается шутить. Он радуется как ребенок. При этом его нынешняя супруга, 42-летняя Эмма Хемминг, дала понять, что фактически он и стал ребенком, и теперь их семье приходится с этим жить.

Фото: Социальные сети Фрагменты видео со дня рождения Брюса Уиллиса, которое сняла его экс-супруга Деми Мур

«А ведь я воспитываю здесь еще двух дочек... Мне говорят, что я сильная. Я бы хотела, чтобы у меня был выбор, но у меня его нет. Как говорится, пришло время надеть „трусики взрослой девочки“ (big girl panties) и идти вперед», — призналась Хемминг в видеообращении.

Что случилось с Уиллисом

Брюсу Уиллису долго не могли поставить правильный диагноз. Больше года назад его родные забили тревогу: у актера начались серьезные проблемы с коммуникацией. Тогда врачи описали его болезнь как афазию — расстройство, при котором возникают трудности с собственной речью и с пониманием речи других людей. В марте 2022 года Уиллис был вынужден прекратить актерскую деятельность. С тех пор его заболевание прогрессировало.

Только в феврале 2023 года семья объявила о новом точном диагнозе Уиллиса — лобно-височной деменции, или слабоумии. «Конкретный диагноз стал для нас облегчением, потому что он наконец-то прояснил ситуацию с состоянием Брюса», — говорили родные.

После завершения карьеры Уиллис еще несколько раз появлялся на публике, но супруга ограждала его от назойливого внимания. В Сеть попали кадры, на которых Хемминг просит фоторепортеров отойти подальше и не кричать громко в сторону мужа.

Фото: Entertainment Pictures/Global Look Press В зрелом возрасте Уиллис выглядит по-прежнему элегантно

Что такое лобно-височная деменция?

Согласно данным британской Национальной службы здравоохранения, лобно-височная деменция вызывает изменения в поведении и в речи человека. У больных развивается замедленность или скованность в движениях, происходит ослабление мышц. Со временем симптомы усугубляются.

По данным Ассоциации Альцгеймера, эта болезнь относится к «группе расстройств, вызванных прогрессирующей потерей нервных клеток в лобных долях мозга или в височных долях». Именно эти области мозга связаны с сознанием личности, поведением и языком.

«Если вы посмотрите на мозг больного, то увидите спереди и сбоку больше пространства, чем обычно, — объясняет доктор Трент Рубле, специалист по неврологии в медицинском центре Раунд-Рок святого Дэвида. — Другими словами, вы увидите меньший объем мозга по бокам, где находятся височные доли, и спереди, где находятся лобные доли».

Какой вид деменции у Уиллиса?

По словам невролога, существуют две формы такой деменции — поведенческая и языковая.

«Височные доли мозга отвечают за обработку речи. Если кто-то задает вопрос или что-то говорит человеку с языковой формой деменции, тот не может считать эту информацию и осмыслить ее. Он также не в состоянии сформулировать предложение и дать осмысленный ответ. Между тем лобные доли, которые поражаются при поведенческом варианте деменции, очень важны для планирования, следования указаниям, выполнения основных повседневных задач, а также для подавления социально неприемлемого поведения», — поясняет Рубле.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/GLobal Look Press Брюс Уиллис и его знаменитая улыбка

На основании своих наблюдений он предположил, что Брюс Уиллис страдает именно от поведенческой деменции. При этом одна форма неизбежно со временем перетекает в другую.

Почему заболел Брюс Уиллис, врачи сказать затрудняются. Примерно в каждом пятом случае болезнь передается по наследству. Если у одного из родителей выявили лобно-височную деменцию, шанс ребенка заболеть — 50%. Но о генетической предрасположенности Уиллиса к заболеванию ничего не известно.

В чем отличие от болезни Альцгеймера?

В отличие от болезни Альцгеймера, которая обычно поражает людей в более преклонном возрасте, лобно-височную деменцию чаще всего диагностируют у пациентов слегка за 60, говорит Трент Рубле.

«Болезнь Альцгеймера в первую очередь поражает теменные доли или центры глубокой памяти, хотят также влияет и на височные доли. Но в целом болезнь Альцгеймера поражает весь мозг», — поясняет врач. Так что случай Брюса Уиллиса не такой тяжелый, и он, судя по всему, всё помнит и всех узнает.

Но это не значит, что болезнь протекает легко. «Это одна из наиболее серьезных деменций. Обычно человек нуждается в той или иной форме круглосуточного ухода. После постановки диагноза пациент в среднем может прожить от 2 до 10 лет», — рассказывает невролог. По его словам, в настоящее время не существует никаких методов лечения, которые остановили бы прогрессирование деменции. Но физическая нагрузка и «трудотерапия» могут сказаться благотворно.

Как родные поддерживают Брюса

Обе жены Уиллиса — бывшая и нынешняя — сознательно приняли решение не замалчивать горе и не прятать Брюса. Во-первых, откровенный рассказ о болезни звезды помогает найти силы и другим людям с таким же диагнозом. Во-вторых, вся семья чувствует поддержку поклонников, в которой так нуждается. Чувствует ее и сам Уиллис, утверждают его родные.

«Мое пожелание Брюсу на день рождения состоит в том, чтобы вы продолжали поддерживать его в своих молитвах и в самых тонких вибрациях, потому что его восприимчивая душа Рыбы [по гороскопу] чувствует это. Большое вам спасибо за любовь и заботу о нем», — написала Эмма Хемминг.

Фото: Социальные сети Брюс старательно задувал свечки и пытался шутить

Эмма и Брюс женаты с 2009 года, у них растут две дочери. Мур и Уиллис были женаты с 1987 по 2000 год, и у них трое общих дочерей — Румер, Скаут и Таллула. Между Деми и Эммой нет соперничества — они дружат семьями. Деми Мур приходила и на свадьбу к экс-супругу вместе со своим избранником Эштоном Кутчером.

«Нас впереди ждет еще много прекрасных событий. На этой неделе годовщина нашей с Брюсом свадьбы. Приближается и день рождения нашей дочки Мейбл — ей исполняется 11 лет. Эвелин исполнится девять. Затем мы отпразднуем рождение первого внука Деми и Брюса, моего сводного внука, которому мы так рады», — поделилась Хемминг.