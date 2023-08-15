Жена Брюса Уиллиса пожаловалась на ужас из-за его деменции

Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Брюс Уилис и Эмма Хеминг

Жена 68-летнего американского актера Брюса Уиллиса, у которого полгода назад врачи обнаружили лобно-височную деменцию, рассказала, что стала его опекуном, однако эта роль дается ей с трудом, сообщает Fox News. Эмма Хемингс Уиллис призналась, что ее жизнь стала похожа на «ужас и мрак». По словам женщины, она пытается быть сильной ради общих с Уиллисом дочерей: 11-летней Мейбл и восьмилетней Эвелин.

Для меня это очень похоже на ужас и мрак. Я должна прилагать сознательные усилия каждый божий день, чтобы жить лучшей жизнью, на которую я способна. Я делаю это для себя, для наших двоих детей и Брюса, который не хотел бы, чтобы я жила как-то иначе. Это дается мне нелегко, но я просто делаю все, что в моих силах. У меня каждый день бывают моменты грусти, моя жизнь наполнена горем, — цитирует слова Эммы источник.

Ранее стало известно, что врачи диагностировали у звезды «Крепкого орешка» лобно-височную деменцию, о чем сообщила в соцсетях его супруга. По ее словам, один из симптомов недуга — афазия или расстройство речи.

Женщина назвала болезнь беспощадной и отметила, что это наиболее распространённая форма деменции у пожилых людей. Жена Уиллиса также сообщила, что лобно-височная деменция не лечится. Она выразила надежду, что в скором времени медицина глубже исследует болезнь и научится с ней бороться.