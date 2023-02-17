Врачи рассказали, чем болен Брюс Уиллис Врачи диагностировали у голливудского актера Брюса Уиллиса лобно-височную деменцию

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Врачи диагностировали у голливудского актёра Брюса Уиллиса лобно-височную деменцию, сообщила в соцсетях его жена Эмма Хеминг. По ее словам, один из симптомов недуга — афазия или расстройство речи.

Облегчение в том, что мы наконец-то получили точный диагноз. Лобно-височная деменция — это беспощадная болезнь, о которой многие из нас даже никогда не слышали. Она может поразить кого угодно. Для людей в возрасте до 60 лет это наиболее распространённая форма деменции, - заявила Эмма Хеминг.

Жена Брюса Уиллиса отметила, что лобно-височная деменция не лечится. Она выразила надежду, что в скором времени медицина глубже исследует болезнь и научится с ней бороться. Также она поблагодарила фанатов за любовь и поддержку супруга.

Одним из последних фильмов голливудской звезды стал триллер Survive The Night («Пережить ночь») (2020). Брюс Уиллис исполнил главную роль потерявшего лицензию доктора, в дом которого врываются преступники. Один из злодеев оказывается ранен, и врач должен прооперировать его, иначе бандиты убьют его семью.

В 2021 году Уиллис стал лицом одного из российских сотовых операторов. Для участия в рекламной кампании актёру не пришлось приезжать в Россию. Образ Уиллиса из «Крепкого орешка» был создан с помощью технологии генерации лиц на основе алгоритмов нейросетей.