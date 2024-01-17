Костомаров показал, как заново осваивает экстремальное хобби Костомаров показал видео с занятиями флайбордингом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурист Роман Костомаров, переживший тяжелую болезнь и частичную ампутацию конечностей, опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором заново осваивает флайбординг. На опубликованных кадрах видно, что спортсмен уверенно держится на доске, приводимой в движение мощными струйными потоками воды.

Пытаюсь восстановить прежние навыки. Летаю... хоть и невысоко, — подписал он ролик.

Ранее сообщалось, что Костомаров вместе со своей женой Оксаной Домниной станцевал на льду под песню «Ласкового мая» «Седая ночь». На кадрах видно, что супруги приплясывают на стадионе возле музыкальной колонки.

Костомаров, вставший на коньки после болезни и периода восстановления, ранее сказал, что мечтает как можно скорее вернуться к привычной жизни. По его словам, настало время посвятить себя семье. Фигурист каждый день много работает в спортзале и бассейне, освоил протезы. Но его главным желанием было снова выйти на лед на коньках, а когда это произошло, он понял, насколько это тяжело.

Кроме того, по словам фигуриста, он пожалел, что согласился на ампутацию конечностей. Костомаров пояснил, что решился на операцию, будучи под впечатлением от истории о певице Юлии Началовой, скончавшейся от заражения крови после отказа ампутировать палец на ноге.