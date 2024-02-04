Деми Мур опубликовала новое фото с больным деменцией Брюсом Уиллисом

Фото: Социальные сети

Актриса Деми Мур опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото с бывшим супругом актером Брюсом Уиллисом. У актера диагностирована лобно-височная деменция. Вместе с ними на встрече была дочь Таллула, которая отмечала свое 30-летие. На опубликованном снимки именинница с улыбкой обнимает мать и отца на задней лужайке дома.

Осыпаем нашу дочь любовью сегодня, в день ее 30-летия, — подписала фото Деми Мур.

Ранее Деми Мур обратилась к семьям тех, кто страдает деменцией. Актриса призвала родственников пациентов не страдать по ним прежним и отпустить прошлое, наслаждаясь настоящим моментом. По мнению Мур, ценить близких, несмотря на обстоятельства, — и есть настоящее проявление любви.

Ранее сообщалось, что болезнь Уиллиса прогрессирует. Он больше не может читать и почти не разговаривает. Семья актера переживает, что прошедший Новый год может стать для него последним. Родные Уиллиса стараются его поддерживать и проводить как можно больше времени вместе. В марте 2022 года у 68-летней легенды боевиков диагностировали афазию (расстройство речи), вызванную деменцией, после чего актер решил закончить карьеру.