Деми Мур дала ценный совет дочерям на фоне тяжелой болезни Брюса Уиллиса

Фото: Marco Piraccini/Keystone Press Agency/Global Look Press

Деми Мур

Американская актриса Деми Мур рассказала, какой совет дала дочерям на фоне тяжелой болезни их отца Брюса Уиллиса, который борется с прогрессирующей лобно-височной деменцией. Как заявила Мур в интервью Энди Коэну в эфире шоу Radio Andy на радиостанции SiriusXM, необходимо ценить близких и держаться за то, что есть рядом прямо сейчас.

Я поделюсь с вами тем, что говорю своим детям: важно ценить своих близких и держаться не за то, чего нет, а за то, что есть у вас прямо сейчас. Потому что в этом и есть великая красота, нежность, любовь и радость, — цитирует актрису Daily Mail.

Мур также обратилась к семьям тех, кто страдает таким же заболеванием. Актриса призвала родственников пациентов с деменцией не страдать по ним прежним и отпустить прошлое, наслаждаясь настоящим моментом. По мнению Мур, ценить близких, несмотря на обстоятельства, и есть настоящее проявление любви.

Ранее сообщалось, что состояние Уиллиса ухудшается день ото дня: он больше не может читать и почти не разговаривает. Семья актера переживает, что прошедший Новый год может стать для него последним. Родные Уиллиса стараются его поддерживать и проводить как можно больше времени вместе.