Стало известно об ухудшении состояния Брюса Уиллиса Неизлечимо больной Брюс Уиллис перестал узнавать родных и все реже понимает речь

Фото: William Volcov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Брюс Уиллис

Состояние американского актера Брюса Уиллиса резко ухудшилось, сообщил Radar Online со ссылкой на источник, близкий к семье голливудской звезды. По словам собеседника портала, он перестал узнавать близких и все реже понимает речь.

Брюс мало что может сказать, и не похоже, что он понимает многое из того, что говорят другие. Так что, Эмма (Хеминг, жена актера. — прим. NEWS.ru) действительно стала для него голосом и коммуникатором. Бывают дни, когда они видят на мгновение Брюса таким, как он был. Кажется, он все больше ускользает от них, и это разбивает им сердце, — рассказал он.

В то же время близкие Уиллиса выкладывают видео и фото, на которых актер выглядит бодрым и не демонстрирует никаких признаков заболевания. Так, несколько дней назад свежими фотографиями поделилась его дочь от брака с актрисой Деми Мур Таллула.

Позднее Мур опубликовала в соцсетях фотографию с Уиллисом, Эммой и всеми дочерьми Румер, Скаут, Талуллой (рождены в браке с Мур) и Мейбл Рей и Эвелин Пенн (рождены в браке с Хеминг). Звезда подписала снимок фразой «Мы — семья! Проникаемся духом праздника!».

Ранее Мур сообщила, что Уиллис завершает карьеру из-за деменции. Причиной стало появившееся у него расстройство речи — афазия, которая возникает из-за нарушений работы мозга (деменции).