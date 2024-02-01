Драпеко посоветовала писателю Веллеру сходить к психиатру Депутат Драпеко осудила Веллера из-за призыва «размонтировать Россию» на части

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Михаил Веллер

Депутат Елена Драпеко в разговоре с NEWS.ru посоветовала писателю Михаилу Веллеру обратиться к психиатру после призыва «размонтировать Россию» на части. По ее словам, заявления автора смешные. Парламентарий также обрадовалась, что все больше знаменитостей, критикующих Россию, покидают страну.

Думаю, что он старый дурак. Отдать части Китаю, это смешно, конечно. Нужно отправить его к психиатру. Если серьезно, то правильными были слова нашего президента о том, что «пена слетает». Те люди, кто сделал себе имя в девяностых годах на том, что они поливали Россию, искали всякие недостатки, сегодня нас покидают. И хорошо, что покидают, — сказала Драпеко.

Писатель Михаил Веллер заявил пранкерам Вовану и Лексусу, которые позвонили ему под видом главы офиса президента Украины Андрея Ермака, что Россию необходимо «размонтировать на части». По его словам, в этом случае Приморье, Дальний Восток и Забайкалье отойдут Китаю, а остальная часть России развалится.

Ранее актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов и Росфинмониторингом — в перечень террористов и экстремистов) в разговоре с пранкерами заявил о готовности тайно выступить перед бойцами Вооруженных сил Украины. Он также признался, что хотел бы получить украинское гражданство. По словам актера, это стало бы для него идеальным поворотом событий.