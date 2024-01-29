Вдова Караченцова рассказала о судьбе своих дач в Болгарии Актриса Поргина заявила, что у нее нет проблем с двумя дачами в Болгарии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Людмила Поргина

Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова актриса Людмила Поргина сообщила, что у нее нет проблем с дачами в Болгарии. В эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ артистка рассказала, что за границей у нее есть два дачных дома, в одном из которых живет ее сын с тремя внуками.

Один был для Коли (Николая Караченцова. — NEWS.ru), для меня и домработницы. Во втором живет сынок с тремя внуками. Они устраивают концерты с друзьями, просмотры фильмов, танцы-шманцы, фортепиано, флейта, стихи, — заявила Поргина.

По словам актрисы, за недвижимость она расплачивается местными деньгами и проблем с обменом валюты в болгарских банках не возникает. Поргина добавила, что иногда в Болгарии случаются неприятные инциденты по отношению к российским гражданам. Так, во время отдыха в одном из ресторанов местная жительница услышала русскую речь и начала оскорблять Поргину. Тогда, по словам артистки, пришлось вызывать сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что Поргина решила продать четырехкомнатную московскую квартиру Караченцова. Ориентировочная стоимость недвижимости — 300 млн рублей. По словам актрисы, на вырученные деньги она построит музей в память о покойном муже в поселке Валентиновке.