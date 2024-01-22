1500 подписантов потребовали наказать Сорокина за новый роман Mash: 1500 человек требуют проверить роман Сорокина на пропаганду педофилии

Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Владимир Сорокин

Более 1500 человек оставили свои подписи под требованием к СКР проверить новый роман Владимира Сорокина «Наследие» на пропаганду педофилии, нетрадиционных отношений и смены пола, передает Telegram-канал Mash. Кроме того, подписанты требуют наказать издательство «АСТ», выпустившее тираж новой книги.

Среди них значится писательница и предпринимательница Ольга Ускова. Новое произведение Сорокина она назвала «активной и талантливо написанной жесткой порнографией». В антиутопии много сцен связаны с насилием в отношении детей. «Наследие» является последней частью трилогии о докторе Гарине.

Ранее сообщалось, что проверить новый роман Сорокина на пропаганду педофилии требовало движение «Сорок сороков». Роман «Наследие» Владимира Сорокина вышел в конце прошлого года. Книга рассказывает о поезде, который топят телами людей, и содержит жестокие сцены. После начала СВО Сорокин эмигрировал в Германию и заявлял, что ее проведение является «преступлением против человечности». В ноябре 2023 года писателя обвинили в поддержке ВСУ из-за продажи автографа на аукционе. Сам Сорокин обвинения отверг и назвал абсурдом.