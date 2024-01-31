Улицкая финансирует ВСУ и оправдывает убийство Дугиной. Ее мы тоже простим?

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Людмила Улицкая

Известные пранкеры Вован и Лексус дозвонились писателю Людмиле Улицкой. И поговорили с Людмилой Евгеньевной, что называется, «по душам». Ее ответы по-настоящему впечатляют.

Нетрадиционный пацифизм российской интеллигенции

За сравнительно короткий разговор Людмила Евгеньевна успела выдать в эфир такое количество людоедства, что обсуждать можно бесконечно. Поэтому хочется акцентировать внимание на самых ярких моментах.

Так, например, когда речь зашла про теракты, в числе которых убийство Дарьи Дугиной, писательница выразила свое отношение: «Не могу сказать, что мне нравится такая позиция, но у вас есть право, у вас есть право».

Конечно, тут комментировать — только портить. Но очень хочется вспомнить все длинные цветистые речи российской либеральной интеллигенции, ярким представителем которой и является Улицкая. Все бесконечные марши «за мир». Все требования остановить спецоперацию. Вспомнить и спросить: вы точно за мир?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов)

Уважаемая либеральная интеллигенция! Призывы к миру — это когда призывают две стороны. Когда одну — это уже не призывы к миру, а нечто противоположное. И Улицкая, конечно, назвала вещи своими именами.

Писательница уверена, что Украина имеет право на убийства. Убийства за слова, подчеркну. Потому что Дугина не участвовала ни в каких боевых действиях.

Вы массово проклинаете «кровавый режим» за мнимые репрессии. «Нельзя наказывать за слова», — говорите вы. Автор этой колонки во многом была бы согласна с такой позицией. Если бы вдруг не выяснилось, что за слова, оказывается, «есть право» убивать самыми бесчеловечными методами.

На фоне этого нарратива финансирование ВСУ, в котором призналась Людмила Евгеньевна, кажется уже чем-то мелким и само собой разумеющимся.

Людоеды в овечьей шкуре

Улицкая — не первый лидер общественного мнения из либеральной страты, кому дозвонились пранкеры. И большинство их собеседников повторяли почти одинаковые словесные формулы, транслировали абсолютно идентичное мнение.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Людмила Улицкая

Зрелище это фантастическое! Критикуя «кровавый Мордор» за пропаганду, коллективный русский либерал, как правило, сбежавший за границу, мыслит и говорит однородными установками. Складывается абсолютное ощущение, что вместо личного восприятия — партийный катехизис.

Можно вывезти русского писателя из обкома, но обком никак не выводится из русского писателя!

И в этом было бы еще полбеды. Страшно то, что установки этого обкома, именующего себя пацифистским и свободным, абсолютно людоедские. А высказывания лидеров воскрешают в памяти одну фразу из романа Оруэлла: «Все животные равны, но некоторые равнее».

Впрочем, есть и плюсы в происходящем. Откровения как Улицкой, так и ее соратников абсолютно очевидным образом свидетельствуют об одном: между словами «оппозиция» и «русофобия» расстояние не такое уж и большое. И это — не выдумки «пропаганды», как они сами любят писать. Иначе пришлось бы предположить, что за Людмилу Евгеньевну отвечал Вовану с Лексусом «кровавый» Путин. А он, как известно, занят — все названивает в Таиланд и требует депортировать Леву с Шурой (солист группы Егор Бортник, выступающий под псевдонимом Лева, признан иноагентом).

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